В 2022 году южноуральцы стали чаще играть в лотереи, путешествовать и учиться

В этом году жители Челябинской области покупали меньше обуви и одежды и больше тратили на онлайн-обучение, путешествия и занятия спортом при этом . К таким выводам пришли аналитики компании МТС с помощью изучения Big Data и данных собственных экосистемных сервисов.

Так, в 2022 южноуральцы чаще занимались спортом и активно отдыхали. По данным МТС Банка, количество транзакций в массажных салонах и SPA выросло на 28%, в фитнес-клубах — на 15%, а в центрах активного отдыха — на 11%.

По итогам года аналитики выяснили, что жители Челябинска и других городов области больше путешествовали и чаще отдыхали. В частности, за год выросло количество покупок в турагентствах на 64%. Большую популярность завоевали и самостоятельные поездки, которые жители региона планировали без помощи посредников - на 7% чаще покупали авиабилеты, а железнодорожные билеты покупали на 19%.

В 2022 году южноуральцы стали надеяться на удачу и покупать на 63% чаще лотерейные билеты, а также больше учиться и в 2,9 раза чаще покупать онлайн-курсы, расходуя на них в 3,4 раза больше, чем год назад, при этом, в 2022 году установился новый тренд на сокращение расходов на одежду и обувь. На такие категории товаров жители Челябинской области тратили на 25% и 16% соответственно.