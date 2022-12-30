30.12.2022
Наркодилер межрегиональной ОПГ, задержанный челябинским УФСБ, отправлен в колонию
30.12.2022
Совет астролога: новогоднюю ночь лучше всего встречать в пушистых темных нарядах
30.12.2022
Челябинцам рассказали, как городской транспорт будет работать в праздники
30.12.2022
«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
30.12.2022
По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
В 2022 году южноуральцы стали чаще играть в лотереи, путешествовать и учиться
28.12.2022
МТС поможет южноуральцам с особенностями здоровья освоить профессию в IT
28.12.2022
Челябинские школьники проведут каникулы в бесплатном онлайн-кэмпе
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022