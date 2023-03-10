В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров

В 2023 году в Челябинской области планируют ввести в эксплуатацию 13 «быстрых» зарядных станций для электромобилей и три заправочных станции на компримированном природном газе. На их создание будут привлечены федеральные средства.

Вопросы развития заправочной инфраструктуры для транспорта на газомоторном топливе и зарядной инфраструктуры для электротранспорта обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Главной темой встречи стал вопрос развития газоснабжения в регионе. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией «Газпром» программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам Алексея Текслера, в 2023 году стоит задача по усилению темпов подключения к газораспределительным сетям новых потребителей.

В рамках этой работы регион стал одним из первых в стране, кто ввел такую меру поддержки потребителей, как механизм субсидирования льготной категории граждан для компенсации затрат на покупку и установку газового оборудования.

Кроме того, стороны обсудили «застарелые» вопросы электроэнергетики совместно с «Россети Урал», а также консолидацию энергосетевого хозяйства в регионе.

Напомним, по состоянию на первое сентября 2022 года в Челябинской области действовало 49 станций зарядки для электрокаров, из них 33 установлены в Челябинске. До конца 2025 года в регионе планируется создать эффективную сеть из более чем 150 публичных зарядных станций.

Собственники транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, будут освобождены от уплаты транспортного налога на пять лет. Это коснется как физических лиц, так и организаций. Данная льгота по транспортному налогу будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В настоящий момент доля рынка частного электротранспорта в регионе составляет менее 1%. По информации ГИБДД, на территории Челябинской области электромобилями владеют около 260 жителей, гибридными машинами - 1,2 тысячи человек, автомобилями с двигателем внутреннего сгорания - более 300 тысяч южноуральцев.