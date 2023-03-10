10.03.2023
Для милых дам: прекрасным обитательницам Челябинского зоопарка подарили ароматные символы весны
10.03.2023
Аферисты не дали магнитогорцу вырастить манго в родном городе
10.03.2023
Челябинцы из «Нового поколения» пожаловались на отсутствие нормальной дороги
10.03.2023
Орел: Владельцы нетиповых балконов в Челябинске должны сами бороться с сосульками
10.03.2023
Российская академия художеств отметила пятерых творцов из Магнитогорска
10.03.2023
Житель Нязепетровска держал жену в погребе и применил к ней сексуальное насилие
В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023