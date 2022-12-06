В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим

В администрации Кунашакского района Челябинской области и подведомственных мэрии учреждениях введен масочный режим в связи с ростом уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболеваний ОРВИ

«Сейчас активно растет уровень заболеваемость среди взрослого населения, в связи, с чем в подведомственных учреждениях и организациях администрации района введен масочный режим», - сообщил глава района Сибагатулла Аминов на своей странице ВКонтакте и в своем телеграм-канале.

По словам главы, на сегодня самый высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется среди школьников. Поэтому было принято решение закрывать классы на карантин и переводить на дистанционное обучение, если количество заболевших превысит 25%.

Сибагатулла Аминов также отметил, что в Кунашакском районе пока регистрировались случаи заболевания гриппа. По мнению главы, свой положительный результат дала вакцинация, которая проводилась в образовательных учреждениях.

Напомним, в целом по области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превысил эпидемический порог на 70,2%.