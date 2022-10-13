В аптеках Живика Челябинска и Челябинской области

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Анти-ангин Формула

24 пастилки Тройное действие против боли в горле. СКИДКА 25% Бронхо-Мунал

7 мг, 10 капсул Комплексная система борьбы с простудой.*



*Согласно инструкции по медицинскому применению, Бронхо-Мунал усиливает иммунный ответ против вирусов и бактерий. СКИДКА 25% Аспаркам

56 таблеток, Renewal Эффективный и безопасный препарат ионов калия и магния, обеспечивающий экономию денежных средств при высоком качестве изготовления. СКИДКА 20% Кардиомагнил

150 мг + 30,39 мг, 100 таблеток Для вторичной профилактики инфаркта, инсульта, тромбоза. Здоровье сердца под контролем каждый день! СКИДКА 30% Афобазол

10 мг, 60 таблеток Помогает устранять тревогу, беспокойство без привыкания и зависимости, дневной сонливости, снижения концентрации внимания и памяти¹.

Рекомендовано 4 недели курсового приема для наиболее выраженного действия.¹

1. ИМП препарата Афобазол®. СКИДКА 30% Венарус 100 мг + 900 мг, 60 таблеток Венотонизирующий препарат Венарус способствует устранению симптомов варикоза: тяжести, отека и боли в ногах.* Вены в норме - ноги в форме!



*ИМП лекарственного препарата Венарус 100мг+900мг РУ № ЛП-003561 от 12.04.2016 СКИДКА 700 ₽ Троксевазин

гель 2%, 100 г Проверенное временем¹ средство при отеках, боли, тяжести в ногах при ХВН.2



1. Троксевазин® используется в России с 1981 г. РУ Б-8-242№2654.

2. Хроническая венозная недостаточность. СКИДКА 25% Магне B6

60 таблеток Отбросьте лишние волнения.*



*при дефиците магния в крови. СКИДКА 30% Кальций-Д3 Никомед

120 жевательных таблеток со вкусом апельсина Кальций важен всем на разных этапах жизни для укрепления костей и зубов, красоты волос и ногтей! СКИДКА 35% Лазолван

15 мг/2 мл 100мл Не прячь кашель, борись с ним. СКИДКА 25% Снуп спрей назальный

90 мкг/доза, 15 мл Двойная помощь при насморке! СКИДКА 25% Лавомакс нео

125 мг, 10 таблеток Болей любимым делом, а не простудой!

Для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа. СКИДКА 25% Гептрал

400 мг, 20 таблеток Для восстановления печени. Возможен прием 1 раз в день. Улучшает и поддерживает функции печени. Снижает повышенную утомляемость при заболеваниях печени. СКИДКА 25% Энзистал-П

20 таблеток Желудок устал - принимай Энзистал! Комбинированный ферментный медикамент, улучшающий состояние пищеварения в нужный момент. СКИДКА 25% Креон 10000 50 капсул Эффективный препарат при тяжести после еды. Всего одна капсула вместо трех таблеток. СКИДКА 25% Компливит

60 таблеток 21 компонент для укрепления здоровья!

БАД. Не является лекарством. СКИДКА 90 ₽ Артра

500+500 мг, 120 таблеток Артра отвечает за восстановление суставов. СКИДКА 30% Элевит Пронаталь

100 таблеток СКИДКА 875 ₽ Максиколд Рино

15 г, 10 пакетиков Чтобы завязать с симптомами простуды. Твой любимый вкус по доступной цене. СКИДКА 20% Вольтарен эмульгель

2%, 100 г 3 действия:

Против боли*

Против воспаления*

Для ускорения выздоровления.**



*ИМП препарата Вольтарен Эмульгель 1% РУ П N016030/01 от 09.09.2009 г.

**Predel HG, et al. Efficacy and safety of diclofenac diethylamine 1.16% gel in acute neck pain: a randomized, double-blind, placebo controlled study. BMC Musculoskeletal Disord 2013; 14:250 СКИДКА 25%

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