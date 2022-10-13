В аптеках Живика Челябинска и Челябинской области

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Анти-ангин Формула
24 пастилки
Тройное действие против боли в горле.
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СКИДКА 25%
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Бронхо-Мунал
7 мг, 10 капсул
Комплексная система борьбы с простудой.*
*Согласно инструкции по медицинскому применению, Бронхо-Мунал усиливает иммунный ответ против вирусов и бактерий.
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СКИДКА 25%
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Аспаркам
56 таблеток, Renewal
Эффективный и безопасный препарат ионов калия и магния, обеспечивающий экономию денежных средств при высоком качестве изготовления.
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СКИДКА 20%
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Кардиомагнил
150 мг + 30,39 мг, 100 таблеток
Для вторичной профилактики инфаркта, инсульта, тромбоза. Здоровье сердца под контролем каждый день!
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СКИДКА 30%
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Афобазол
10 мг, 60 таблеток
Помогает устранять тревогу, беспокойство без привыкания и зависимости, дневной сонливости, снижения концентрации внимания и памяти¹.
Рекомендовано 4 недели курсового приема для наиболее выраженного действия.¹
1. ИМП препарата Афобазол®.
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СКИДКА 30%
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Венарус
100 мг + 900 мг, 60 таблеток
Венотонизирующий препарат Венарус способствует устранению симптомов варикоза: тяжести, отека и боли в ногах.* Вены в норме - ноги в форме!
*ИМП лекарственного препарата Венарус 100мг+900мг РУ № ЛП-003561 от 12.04.2016
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СКИДКА 700 ₽
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Троксевазин
гель 2%, 100 г
Проверенное временем¹ средство при отеках, боли, тяжести в ногах при ХВН.2
1. Троксевазин® используется в России с 1981 г. РУ Б-8-242№2654.
2. Хроническая венозная недостаточность.
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СКИДКА 25%
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Магне B6
60 таблеток
Отбросьте лишние волнения.*
*при дефиците магния в крови.
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СКИДКА 30%
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Кальций-Д3 Никомед
120 жевательных таблеток со вкусом апельсина
Кальций важен всем на разных этапах жизни для укрепления костей и зубов, красоты волос и ногтей!
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СКИДКА 35%
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Лазолван
15 мг/2 мл 100мл
Не прячь кашель, борись с ним.
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СКИДКА 25%
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Снуп спрей назальный
90 мкг/доза, 15 мл
Двойная помощь при насморке!
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СКИДКА 25%
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Лавомакс нео
125 мг, 10 таблеток
Болей любимым делом, а не простудой!
Для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа.
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СКИДКА 25%
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Гептрал
400 мг, 20 таблеток
Для восстановления печени. Возможен прием 1 раз в день. Улучшает и поддерживает функции печени. Снижает повышенную утомляемость при заболеваниях печени.
|
СКИДКА 25%
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Энзистал-П
20 таблеток
Желудок устал - принимай Энзистал! Комбинированный ферментный медикамент, улучшающий состояние пищеварения в нужный момент.
|
СКИДКА 25%
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Креон 10000
50 капсул
Эффективный препарат при тяжести после еды. Всего одна капсула вместо трех таблеток.
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СКИДКА 25%
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Компливит
60 таблеток
21 компонент для укрепления здоровья!
БАД. Не является лекарством.
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СКИДКА 90 ₽
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Артра
500+500 мг, 120 таблеток
Артра отвечает за восстановление суставов.
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СКИДКА 30%
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Элевит Пронаталь
100 таблеток
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СКИДКА 875 ₽
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Максиколд Рино
15 г, 10 пакетиков
Чтобы завязать с симптомами простуды. Твой любимый вкус по доступной цене.
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СКИДКА 20%
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Вольтарен эмульгель
2%, 100 г
3 действия:
Против боли*
Против воспаления*
Для ускорения выздоровления.**
*ИМП препарата Вольтарен Эмульгель 1% РУ П N016030/01 от 09.09.2009 г.
**Predel HG, et al. Efficacy and safety of diclofenac diethylamine 1.16% gel in acute neck pain: a randomized, double-blind, placebo controlled study. BMC Musculoskeletal Disord 2013; 14:250
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