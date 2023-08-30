30.08.2023
Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера
30.08.2023
В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5
30.08.2023
Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков
30.08.2023
Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
30.08.2023
На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
29.08.2023
Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул
В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5
17.08.2023
В Ашинском районе 17 августа ограничат движение на трассе М-5
09.08.2023
В Ашинском районе 10 августа вновь ограничат движение на М-5
03.08.2023
Третьего августа в Ашинском районе на три часа перекроют трассу М-5
19.07.2023
В 2023 году завершат проектирование участка трассы М-5 через хребет Уреньга в Челябинской области
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023