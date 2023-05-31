В Ашинском районе отменены буровзрывные работы на первое июня

В Ашинском районе Челябинской области отменены буровзрывные работы на автомобильной дороге М-5 «Урал», которые проводятся по четвергам каждую неделю.

Буровзрывные работы на участке 1565 км – 1576 км на автодороге М-5 «Урал» должны были состояться в Ашинском районе первого июня

«Буровзрывные работы перенесены на следующую неделю в связи с необходимостью дополнительной технической подготовки ввиду усложнения горного рельефа и работы с особо твердыми горными породами», - пояснили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал».

Ограничения дорожного движения на указанном участке вводиться не будут.

В УпрДор напомнили, что данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до первого октября 2023 года. На период майских праздников (с 30 апреля по девятое мая) было приостановлено проведение буровзрывных работ.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).