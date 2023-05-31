31.05.2023
Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
31.05.2023
Челябинский бизнес реализует политику импортозамещения в 3D-технологиях
31.05.2023
В Ашинском районе отменены буровзрывные работы на первое июня
31.05.2023
Изъятие авто простимулировало южноуральца заплатить долги
31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
В Ашинском районе отменены буровзрывные работы на первое июня
30.05.2023
В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары
29.05.2023
В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов
11.05.2023
Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области
10.05.2023
В Челябинской области возобновляют буровзрывные работы на М-5
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023