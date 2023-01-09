В Бакале введен режим повышенной готовности в связи с прорывом канализации

В Бакальском городском поселении (Саткинский район, Челябинская область) введен режим повышенной готовности в связи с засорениями коллекторов, канализационных колодцев и подтоплениями сточными водами. Ситуацию взяли на контроль в районной администрации, в региональном минстрое и в федеральном следственном комитете.

Напомним, в результате непринятия мер к очистке городского коллектора стоки затапливают подвалы многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, зловонные потоки бегут по улицам города и люди вынуждены дышать этих запахом. Жалобы поступают с улиц Первомайская, Калинина, Северная, Костылева, Строителей, Титова, Пугачева, Южная.

Глава Саткинского района Александр Глазков пояснил, что обслуживанием систем канализации в Бакале занимается ООО «Водоотведение». Компания сейчас находится в ожидании банкротства. И, как показывает практика, не всегда добросовестно исполняет свои обязательства по содержанию системы канализации в городе.

В связи с данной ситуацией администрацией Бакальского городского поселения был введен режим повышенной готовности, сообщает минстрой области.

В Бакале было проведено совместное выездное совещание, в том числе с участием представителей министерства и прокуратуры. «Были подтверждены локальные проблемы очистки канализационных колодцев, коллекторов. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений», - отмечают в минстрое.

В ведомстве заверяют, что в настоящий момент значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы 9, улиц Октябрьской и Южной). В районной администрации уточнили, что ликвидированы засоры по более чем 50 адресам.

«В течение трёх дней планируется устранение засоров, к которым будут привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов», - обещают в министерстве и продолжают держать ситуацию в Бакале на контроле.

Администрация Саткинского района также обещает оказать Бакалу всю необходимую помощь и принять экстренные меры. «Вопрос находится на особом контроле администрации Саткинского района, но действовать мы можем только в рамках закона», - объясняет глава.

Администрация совместно с Минэкологии подали иски в суд об экологическом ущербе на территории Бакальского поселения. Суд вынес решение о взыскании финансовой компенсации с ООО «Водоотведение» за причиненный ущерб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах.