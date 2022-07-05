В центре Челябинска открыли семейный лофт

В центре Челябинска сегодня, пятого июля, состоялось торжественное открытие и презентация нового общественного пространства – так называемого семейного лофта, инициатором создания которого выступил «Союз родителей».

Теперь различные мероприятия семейного клуба будут проводиться в комфортных условиях – на площади сорок квадратных метров.

Участие в открытии семейного лофта приняли представители мэрии, государственные и общественные деятели, волонтеры и представители коммерческих организаций.

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АНО «Союз родителей» ведет свою деятельность по поддержке семей с детьми с 2017 года. Ранее встречи проводились на территории партнеров организации в разных районах города, своего помещения у «Союза родителей» не было.

«Мы обратились в администрацию города, и, зная нашу деятельность, мэрия нас поддержала. Хотелось бы, чтобы в каждом районе и в каждом микрорайоне Челябинска открывались такие клубы. Потому что самая лучшая помощь семье - это передача опыта другой семьи, которая справилась когда-то со сложной или тяжелой ситуацией, преодолела кризис, нашла выход из него», - рассказала президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.

Помещение на втором этаже здания в самом центре города предоставлено в безвозмездное пользование. Здесь был сделан капитальный ремонт силами и за счет средств неравнодушных челябинцев и организаций. Ремонтные работы начались в мае текущего года и в преддверии государственного праздника Дня семьи, любви и верности, который Россия отмечает восьмого июля, были завершены.

В этом же здании нашли свой дом социально ориентированные НКО, которые оказывают помощь людям и семьям и - благодаря близкому соседству - постоянно поддерживают друг друга.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, для гостей провели экскурсию по семейному лофту и познакомили с проектами НКО. В рамках мероприятия также состоялось вручение благодарственных писем волонтерам и тем, кто особенно помогал на этапе ремонта помещения.

Семейный лофт находится по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 61Б, офис 17.