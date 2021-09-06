В центре Челябинска снесут больные и аварийные деревья

В Центральном районе Челябинска сегодня, шестого сентября, будет проводиться санитарная обрезка и удаление больных, сухостойных, усыхающих, аварийных деревьев вдоль улично-дорожной сети.

Данные работы проведет МБУ «Геоцентр» - на основании разрешения, выданного управлением экологии города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, обрезка и удаление проблемных насаждений будут производиться на улицах Карла Маркса (в районе домов №78 и 115-А), Свободы (в районе домов №97, 91 (к.2-А и 2-Б), 83, 40, 66), Пушкина (в районе домов №30 и 56).

Компенсация будет произведена в натуральном виде: на территории Центрального района в местах, согласованных с районной администрацией, высадят новые деревья.