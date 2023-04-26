В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы

В Челябинск направляется караван верблюдов. В столицу Южного Урала двугорбые прибудут из Москвы.

Животные, конечно, не настоящие – это очень симпатичные и очень непохожие друг на друга сувениры, приобретенные в разных странах москвичкой Ольгой Лапиной. Симпатичные статуэтки коллекционер приобретала в Японии, Тунисе, Чехии, Беларуси, в России. Государственному историческому музею Южного Урала щедрая Ольга Гелиевна решила подарить целых триста верблюдов.

Как рассказали в музее, коллекция Ольги Лапиной насчитывает четыреста экземпляров, причем дубликатов - всего пять. Триста верблюдов теперь будут жить в Челябинске.

В Историческом музее предположили, что отправить в столицу Южного Урала караван верблюдов Ольга Гелиевна решила, памятуя о гербе Челябинска и Челябинской области (за двугорбыми красавчиками в Москву поехали сотрудники Исторического музея).

«Высота самого крупного экземпляра в стаде - 0,7 метра, длина - полметра. Самый тяжелый (стеклянный) верблюд в коллекции весит около пяти килограммов», - рассказали в Государственном историческом музее Южного Урала, пообещав вдохновленным новостью челябинцам настоящую верблюжью выставку.