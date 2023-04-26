26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
26.04.2023
Скалолазка из Миасса стала чемпионкой России
26.04.2023
Студентка ЮУрГАУ победила в конкурсе УрФО на лучшую научную работу
26.04.2023
Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
21.04.2023
К столетию Исторического музея Южного Урала свет увидят уникальные издания
20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
12.04.2023
Восточный флер в камнерезном искусстве Урала
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023