В Челябинск прибыла делегация работников культуры Ясиноватой

В Челябинск прибыла делегация работников культуры города Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

Впереди - дни, насыщенные профессиональным общением, встречами, переговорами. Кроме того, представителей сферы культуры Ясиноватой ждет увлекательное знакомство с ключевыми учреждениями культуры Южного Урала.

Делегацию возглавляет начальник отдела культуры администрации Ясиноватой Лариса Ищенко. Вместе с ней в Челябинскую область приехали с рабочим визитом главный библиотекарь одной из библиотек Ясиноватой Татьяна Кравченко, главный хранитель фондов Ясиноватского музея Майя Бурдуладзе и директор Ясиноватского городского организационно-методического центра Виктория Конохова.

«С Ларисой Ивановной Ищенко мы общаемся уже достаточно давно, но все это время - онлайн. Вот наконец увидели друг друга, - отмечает первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. - У коллег предусмотрено профессиональное общение – посещение южноуральских модельных библиотек, музеев. Запланировали для них и культурную программу, они побывают на открытии 87-го концертного сезона Челябинской филармонии, концерте органной музыки».

Одной из главных задач взаимодействия представителей культуры двух регионов является обучение и оказание помощи коллегам из Ясиноватой в оформлении заявок на федеральные гранты, подготовке документов, необходимых для участия города-побратима Челябинской области в нацпроекте «Культура».

В первый день пребывания в Челябинке делегация работников культуры Ясиноватой уже побывала в Государственном историческом музее Южного Урала и совершила прогулку по пешеходной части улицы Кирова.

В дальнейших планах - посещение фестиваля #РыжийФест, мультимедийного парка «Россия - Моя история», театра оперы и балета имени Глинки. Также предусмотрена поездка в Златоуст, рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.