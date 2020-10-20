ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске аварийный перекресток станет безопасным

Общество
Сегодня, 14:39
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске перекресток, который является очагом аварийности, оборудуют техническим средствами регулирования дорожного движения и сделают тротуары для пешеходов.

Речь идет о перекрестке улиц Колсанова и Омской. На этом участке дороги аварии происходят постоянно. Здесь нет ни пешеходных дорожек, ни «зебры», ни лежачих полицейских.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности.

Изначально в ответе управления дорожного хозяйства администрации Челябинска говорилось, что не положено на данном перекрестке делать искусственные неровности. Также чиновники изначально сообщали, что в настоящее время реконструкция улиц Колсановой и Омской планом мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети» не предусмотрена.

Однако, после публикации материала на сайте агентства «Урал-пресс-информ», ответ чиновников стал другим.

«Этот перекресток является очагом аварийности. С целью снижения конфликтных точек комитетом дорожного хозяйства принято решение о включении работ по обеспечению безопасности дорожного движения на данном перекрестке в план мероприятий на 2021 год. Мероприятия по изменению организации дорожного движения включают в себя оборудование перекрестка техническими средствами регулирования дорожного движения. При разработке мероприятий также будет рассмотрен вопрос о целесообразности строительства светофорного объекта.», - сообщили в управлении по дорожному хозяйству и транспорту администрации Челябинска.

Также запланировано на данном перекрестке строительство тротуаров и подходов к ним.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 14:10
В Челябинской области за сутки одна школа ушла на карантин, а две вернулись к очным занятиям
Сегодня, 13:49
В Челябинской области за сутки умерло четверо пациентов с ковидом
Сегодня, 12:53
Как разработать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний в промышленной сфере
Сегодня, 12:03
Народный фронт ждет жалоб южноуральцев на проблемы с отоплением
Сегодня, 11:51
Челябинцы выбрали место под собачью площадку в Курчатовском районе
Сегодня, 11:49
В Челябинской области за сутки подтверждено 113 новых случаев ковида
Сегодня, 11:24
Южноуральские водолазы набрались опыта в Крыму
Сегодня, 10:31
В Челябинске отделение детской хирургии во взрослой «тройке» не закрывают, а переводят в ЧОДКБ
Сегодня, 09:09
В Карабаше объявлены НМУ
Вчера, 23:19
В Челябинской области срок ожидания скорой сократится до трёх дней
Общество
Сегодня, 10:31
В Челябинске отделение детской хирургии во взрослой «тройке» не закрывают, а переводят в ЧОДКБ
Общество
Сегодня, 15:33
Юрист из Челябинска прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2020»
Новости
Сегодня, 15:59
Спорт
Почта возобновила выдачу паспортов болельщика УЕФА
Сегодня, 15:48
Экономика
В Челябинской области создают «Горный Урал»
Сегодня, 15:36
Общество
Компания «Интерсвязь» переходита на бесконтактную систему работы с клиентами
Сегодня, 15:09
Происшествия
В Чебаркуле поезд насмерть сбил мужчину
Сегодня, 14:49
Общество
Предприятия Челябинской области с помощью «МегаФона» отправляют технику «на удаленку»
Материалы рубрики
Сегодня, 15:36
Общество
Компания «Интерсвязь» переходита на бесконтактную систему работы с клиентами
Сегодня, 14:49
Общество
Предприятия Челябинской области с помощью «МегаФона» отправляют технику «на удаленку»
Сегодня, 14:10
Общество
В Челябинской области за сутки одна школа ушла на карантин, а две вернулись к очным занятиям
Сегодня, 12:03
Общество
Народный фронт ждет жалоб южноуральцев на проблемы с отоплением
Сегодня, 11:51
Общество
Челябинцы выбрали место под собачью площадку в Курчатовском районе
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика