В Челябинске аварийный перекресток станет безопасным

В Челябинске перекресток, который является очагом аварийности, оборудуют техническим средствами регулирования дорожного движения и сделают тротуары для пешеходов.

Речь идет о перекрестке улиц Колсанова и Омской. На этом участке дороги аварии происходят постоянно. Здесь нет ни пешеходных дорожек, ни «зебры», ни лежачих полицейских.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности.

Изначально в ответе управления дорожного хозяйства администрации Челябинска говорилось, что не положено на данном перекрестке делать искусственные неровности. Также чиновники изначально сообщали, что в настоящее время реконструкция улиц Колсановой и Омской планом мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети» не предусмотрена.

Однако, после публикации материала на сайте агентства «Урал-пресс-информ», ответ чиновников стал другим.

«Этот перекресток является очагом аварийности. С целью снижения конфликтных точек комитетом дорожного хозяйства принято решение о включении работ по обеспечению безопасности дорожного движения на данном перекрестке в план мероприятий на 2021 год. Мероприятия по изменению организации дорожного движения включают в себя оборудование перекрестка техническими средствами регулирования дорожного движения. При разработке мероприятий также будет рассмотрен вопрос о целесообразности строительства светофорного объекта.», - сообщили в управлении по дорожному хозяйству и транспорту администрации Челябинска.

Также запланировано на данном перекрестке строительство тротуаров и подходов к ним.