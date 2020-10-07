ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности на перекрестке

Общество
Сегодня, 11:12
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске иномарка после столкновения с другим внедорожником въехала в забор частного дома. На этом участке дороги аварии происходят постоянно. Здесь нет ни пешеходных дорожек, ни «зебры», ни лежащих полицейских. В администрации заявили - делать не планируем.

Авария произошла сегодня, седьмого октября, на перекрестке улиц Колсанова и Омской. Столкнулись два внедорожника. Удар был такой силы, что одна из машин влетела в забор частного дома. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил очевидец ДТП.

«Факт аварии зарегистрирован. Пострадавших нет», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Местные жители рассказывают, что аварии на этом перекрестке происходят с завидной постоянностью.

«По две или три аварии в неделю происходят. Тротуаров на дорогах нет, знаков на перекрестке нет. Люди боятся детей в школу отправлять одних, хотя она рядом. А ГИБДД ничего не делает», - сообщила собеседница агентства.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что все пешеходные переходы вблизи школ обустроены по правилам безопасности. Но это нет так.

В ответе управления дорожного хозяйства администрации Челябинска говорится, что не положено на данном перекрестке делать искусственные неровности.

«Размещение сферических зеркал и искусственных неровностей не соответствует требованиям нормативно-технической документации. В непосредственной близости к проезжей части находятся заборы частных строений, разросшиеся насаждения. Отсутствуют тротуары, строительство которых невозможно, потому что заборы расположены непосредственно у проезжей части. Для организации искусственных неровностей на этом перекрестке необходимо переносить инженерные сети, демонтировать заборы частных домовладений, делать тротуары и пешеходные дорожки», - говорится в ответе управления дорожного хозяйства Челябинска.

Также чиновники сообщают, что в настоящее время реконструкция улиц Колсановой и Омской планом мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети» не предусмотрена.

Власти Челябинска не торопятся делать и реконструкцию улиц в поселке Чурилово, хотя есть решение суда. Согласно ему,  администрация города обязана устранить нарушения требований градостроительного законодательства путем приведения в соответствие с требованиями ГОСТов объекты улично-дорожной сети по проспекту Виктора Давыдова, улицам Линейная, Самохина, 1-ая Эльтонская, 2-ая Эльтонская, Зальцмана и Сергея Герасимова. Чиновники должны были установить дорожные знаки, восстановить дорожную горизонтальную разметку, обустроить пешеходные тротуары и сделать наружное освещение. Решение суда исполнено не в полном объеме.

Самой проблемной является улица Ферганская. Движение по дороге было открыто в 2013 году – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Именно по этой причине дорога не сдана в эксплуатацию до сих пор. По левой стороне выросли многоэтажки. Там все благоустроено. Есть тротуар для пешеходов. А вот люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части – тротуара с этой стороны нет.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Дороги
Общество
Вчера, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Общество
01.10.20 10:04
Генпрокуратура проверит качество ремонта и содержания дорог в Челябинске
Общество
30.09.20 12:01
В Златоусте появилась идеальная улица
Общество
31.08.20 15:10
Наталья Котова оценит ход дорожных работ и озенения в районах Челябинска
Вчера, 16:51
Южноуральские четвероногие спасатели доказали, что они лучшие в России
Вчера, 16:49
Челябинские школы постепенно уходят на каникулы
Вчера, 16:46
В день героев Танкограда десять челябинцев получили звания почетных ветеранов города
Вчера, 16:24
Челябинск простился с чудо-«Богатырем»
Вчера, 15:10
Звезда шоу «Танцы» поставит номер для челябинских глухих и слабослышащих детей
Вчера, 14:52
Пока тепло пришло не во все дома и соцобъекты Челябинской области
Вчера, 14:38
Власти Челябинска готовы предоставить жильцам дома на Сталеваров маневренное жилье
Вчера, 14:18
Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»
Вчера, 13:44
В челябинском парке имени Терешковой появятся ледовые дорожки для катания на коньках
Вчера, 13:24
Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
Общество
Вчера, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Среда обитания
Сегодня, 11:20
Что происходит?
В Челябинске на улице Советской озеленители «вплели» деревья в провода
Новости
Сегодня, 10:11
Федерация
Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сегодня, 10:08
Федерация
Ученые заявили о гибели 95% обитателей дна Авачинского залива
Вчера, 20:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Вчера, 17:53
Общество
«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области
Вчера, 17:28
Культура
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
Материалы рубрики
Вчера, 20:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Вчера, 17:53
Общество
«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области
Вчера, 16:51
Общество
Южноуральские четвероногие спасатели доказали, что они лучшие в России
Вчера, 16:46
Общество
В день героев Танкограда десять челябинцев получили звания почетных ветеранов города
Вчера, 15:10
Общество
Звезда шоу «Танцы» поставит номер для челябинских глухих и слабослышащих детей
Теги
школа
Челябинск
ДТП
ГИБДД
Чурилово
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика