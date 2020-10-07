Челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности на перекрестке

В Челябинске иномарка после столкновения с другим внедорожником въехала в забор частного дома. На этом участке дороги аварии происходят постоянно. Здесь нет ни пешеходных дорожек, ни «зебры», ни лежащих полицейских. В администрации заявили - делать не планируем.

Авария произошла сегодня, седьмого октября, на перекрестке улиц Колсанова и Омской. Столкнулись два внедорожника. Удар был такой силы, что одна из машин влетела в забор частного дома. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил очевидец ДТП.

«Факт аварии зарегистрирован. Пострадавших нет», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Местные жители рассказывают, что аварии на этом перекрестке происходят с завидной постоянностью.

«По две или три аварии в неделю происходят. Тротуаров на дорогах нет, знаков на перекрестке нет. Люди боятся детей в школу отправлять одних, хотя она рядом. А ГИБДД ничего не делает», - сообщила собеседница агентства.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что все пешеходные переходы вблизи школ обустроены по правилам безопасности. Но это нет так.

В ответе управления дорожного хозяйства администрации Челябинска говорится, что не положено на данном перекрестке делать искусственные неровности.

«Размещение сферических зеркал и искусственных неровностей не соответствует требованиям нормативно-технической документации. В непосредственной близости к проезжей части находятся заборы частных строений, разросшиеся насаждения. Отсутствуют тротуары, строительство которых невозможно, потому что заборы расположены непосредственно у проезжей части. Для организации искусственных неровностей на этом перекрестке необходимо переносить инженерные сети, демонтировать заборы частных домовладений, делать тротуары и пешеходные дорожки», - говорится в ответе управления дорожного хозяйства Челябинска.

Также чиновники сообщают, что в настоящее время реконструкция улиц Колсановой и Омской планом мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети» не предусмотрена.

Власти Челябинска не торопятся делать и реконструкцию улиц в поселке Чурилово, хотя есть решение суда. Согласно ему, администрация города обязана устранить нарушения требований градостроительного законодательства путем приведения в соответствие с требованиями ГОСТов объекты улично-дорожной сети по проспекту Виктора Давыдова, улицам Линейная, Самохина, 1-ая Эльтонская, 2-ая Эльтонская, Зальцмана и Сергея Герасимова. Чиновники должны были установить дорожные знаки, восстановить дорожную горизонтальную разметку, обустроить пешеходные тротуары и сделать наружное освещение. Решение суда исполнено не в полном объеме.

Самой проблемной является улица Ферганская. Движение по дороге было открыто в 2013 году – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Именно по этой причине дорога не сдана в эксплуатацию до сих пор. По левой стороне выросли многоэтажки. Там все благоустроено. Есть тротуар для пешеходов. А вот люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части – тротуара с этой стороны нет.