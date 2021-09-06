В Челябинске автомобили временно не смогут ездить по улицам Кирова и Братьев Кашириных

В Челябинске ограничено движение автомобилей по улицам Кирова (при движении в сторону проспекта Победы) и Братьев Кашириных (в сторону Береговой).

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, временное изменение схемы движения связано с начавшимся в ночь на шестое сентября третий этапом ремонта трамвайного переезда на пересечении Кирова и Братьев Кашириных.

Укладку плитки планируется завершить восьмого сентября. Трамваи в указанный период будут ходить, как обычно. Водителей автомобилей просят планировать свой маршрут заранее – с учетом ограничений.

По информации, озвученной сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместителем главы Челябинска Максимом Куляшовым, к настоящему моменту в городе завершены ремонтные работы на 13-ти пересечениях.

После того, как будет закончен перекресток улиц Кирова и Братьев Кашириных, подрядчики приступят к ремонту трамвайных переездов на перекрестках Свердловского проспекта и улицы Труда и Труда с Кирова.