В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь

Челябинские власти выплатят единовременное пособие гражданам, которые вынужденно покинули Украину и прибыли на Южный Урал. Документы на получение материальной помощи будут принимать центры социальной защиты Челябинска. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Выплата пособия в размере 10 тыс. рублей осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Рассчитывать на данную меру социальной поддержки могут жители ДНР и ЛНР, которые приехали в Челябинскую область не ранее 18 февраля 2022 года.

«В комплексных центрах социального обслуживания населения в районах города Челябинска организована работа по консультированию и приёму документов на единовременную материальную помощь населению, покинувшему территорию Украины не ранее 18 февраля 2022 года», - отмечается в сообщении.

По всем возникающим вопросам эвакуированным необходимо обращаться в Комитет социальной политики города Челябинска по телефону 729-88-48. Адреса и телефоны районных отделений соцзащиты можно узнать на сайте городской администрации.

Напомним, что сегодня стало известно о приезде в Челябинскую область 33 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.