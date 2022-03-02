В Челябинскую область прибыли 33 беженца из ДНР и ЛНР

В Челябинскую область самостоятельно прибыло 33 беженца из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), в том числе 14 несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба минсоца, все прибывшие разместились у родственников и друзей. Ни один из подготовленных пунктом размещения не задействован для размещения.

«Вынужденным переселенцам по поручению президента РФ Владимира Путина будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

По словам главы минсоца, с каждой семьей ведется индивидуальная работа, в том числе мероприятия по социально-бытовой и трудовой адаптации. Подключены все необходимые службы.

«Решаются вопросы по оформлению документов, медицинских полисов, устройства детей в соответствии с возрастом в образовательные организации и другие», - подчеркнула министр.

Напомним, в Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Номер круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.

В настоящее время в регионе подготовлены три пункта временного размещения (ПВР) для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Республик. Как пояснил агентству осведомленный источник на базе многопрофильного санатория «Сосновая горка» (Чебаркульский район) подготовлено 100 койко-мест, государственного учреждения Областного социально - оздоровительного центра граждан пожилого возраста «Тополек» (Варна) – 70 мест и муниципального казенного учреждения социально-оздоровительный центр «Утес» (д. Ужевка, Сосновский район) – 60 мест. Всего регион готов был открыть 21 пункт для беженцев на 1245 мест в Челябинске, Магнитогорске, Каштаке, Миассе, Златоусте, Кыштыме, Аше, в поселке Лазурный, Хомутинино, Пласте, Копейске и Чебаркуле (санаторий «Кисегач»).

Кроме того, были определены пункты для временного размещения детей, оставшихся без попечения родителей (на 100 мест) в Саткинском районе и Верхнем Уфалее.