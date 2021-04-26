В Челябинске до конца недели отключат отопление

В Челябинске до конца апреля могут отключить отопление в многоквартирных домах. Это произойдет, если среднесуточная температура еще несколько дней будет находится на уровне +8 градусов.

Об этом сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании с главой Челябинска Натальей Котовой сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Александр Кочерещенко.

Наталья Котова потребовала сказать дату отключения отопления в Челябинске. Александр Кочерещенко назвал предварительные даты: 28-29 апреля.

«Если среднесуточная температура еще два-три дня будет находится на уровне +8 градусов, отключим 28-29 апреля», - ответил начальник ЖКХ города.

Мэр города потребовала подготовить соответствующие документы. Напомним, в Магнитогорске отопление начали отключать 21 апреля.