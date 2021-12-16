В Челябинске на проезжей части по Университетской набережной образовался каток

В Челябинске сегодня ночью, 16-го декабря, на проезжей части по улице Университетской набережной, в районе дома №76, произошел выход воды на проезжую часть.

Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства, отмечая, что подрядная организация КДХ к настоящему моменту выполнила работы по обработке превратившегося в каток участка – для ликвидации наледи.

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Информация о случившемся передана в МУП ПОВВ.