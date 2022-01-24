24.01.2022
В Челябинске подрядчики увеличили количество самосвалов для вывоза снега
24.01.2022
«Уралкуз» увеличил продажи
24.01.2022
В Челябинске коммерческие организации перекидывают снег со своих парковок во дворы
23.01.2022
Прокуратура начала проверку по факту сброса сточных вод в Шершневское водохранилище
23.01.2022
В Челябинской области растет число борющихся с ковидом жителей
23.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 января
В Челябинске коммерческие организации перекидывают снег со своих парковок во дворы
24.01.2022
В Челябинске подрядчики увеличили количество самосвалов для вывоза снега
19.01.2022
Жезлом по снежным кучам
17.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Челябинцы массово жалуются на плохую уборку снега
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022