В Челябинске коммерческие организации перекидывают снег со своих парковок во дворы

Глава Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, что коммерческие организации после уборки снега со своих парковок, не вывозят его, а сваливают его во дворы и на проезжие части.

Об этом Наталья Котова сказала сегодня, 24 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Проведите работу с коммерческими организациями. Они чистят свои парковки от снега, но не вывозят его, а перекидывают на другие территории. Во дворы и на проезжие части скидывают. Жители думают, что это администрация виновата, что снег не вывозят», - дала поручение подчиненным Наталья Котова.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов добавил, что за неделю поступило больше 50 жалоб от жителей о том, что снег во дворах не убирается. Не исключено, что это тот самый снег, который горожанам достался именно от коммерческих организаций.