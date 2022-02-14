В Челябинске коммунальщиков ориентировали на очистку дворов от снега и кровель от наледи

В Челябинске подрядчики и управляющие компании продолжают борьбу со снегом. На дороги выведена дополнительная техника.

Как сообщил сегодня, 14 февраля, на традиционном аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, основная задача дорожников и подрядчиков - очистка тротуаров и вывоз снега.

«За неделю вывезено на снегосвалки 50 тысяч тонн снега. Подрядчикам за плохую работу выдано 28 предписаний. Из-за снегопада на дороги выведена дополнительная техника. Сейчас подрядчиков ориентируем на уборку тротуаров и вывоз снега», - сказал Ксензов.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов добавил, что сейчас продолжается работа с управляющими компаниями по очистке дворов и дворовых территорий от снега, а также кровель домов.

Продолжается также работа с коммерческими организациями, которые снег со своих территорий перекидывают на дороги или складируют его во дворах. За неделю было проверено 22 объекта. Составлен один акт.