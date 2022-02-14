14.02.2022
Плохие дороги: Верховный суд признал «Нижавтодорстрой» виновным в причинении многомиллионного ущерба бюджету Челябинска
14.02.2022
Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют
14.02.2022
В Челябинске коммунальщиков ориентировали на очистку дворов от снега и кровель от наледи
14.02.2022
Текслер открыл реконструированную «Березку» в Коркино и прокатился на лыжах
14.02.2022
В России начнут штрафовать за сравнение СССР с фашистской Германией
14.02.2022
Серьезный экономический эффект: ММК продолжает повышать энергоэффективность
В Челябинске коммунальщиков ориентировали на очистку дворов от снега и кровель от наледи
07.02.2022
Южноуральцы задолжали коммунальщикам 140 миллионов рублей
04.02.2022
Жители Старокамышинска забросали Текслера жалобами на жизнь без воды
02.02.2022
Котова должна знать! Коммунальщики не закрывают колодцы месяцами
27.01.2022
Жители Челябинска подняли вопрос о сроках устранения коммунальных аварий в домах-памятниках
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022