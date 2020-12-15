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В Челябинске коронавирус оборвал жизнь еще одного священника

В Челябинске скончался священник Александр (Погудин) - настоятель храма Всех Святых, который находится на въезде в поселок Тарасовка. Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.

«С глубокой печалью, но и с надеждой на встречу в Будущем веке у Милостивого Господа Иисуса Христа сообщаем о кончине священника Александра Погудина, - сообщили в Челябинской епархии. - В ночь с 14 на 15 декабря 2020 года в возрасте 52 лет отошел ко Господу клирик нашей епархии священник Александр Погудин. Батюшка был настоятелем храма Всех святых близ Шершневского кладбища, в поселке Тарасовка города Челябинска».

На официальной странице храма 17 ноября сообщали, что настоятель храма о. Александр «тяжело болен короновирусной пневмонией, находится в реанимации».

«В ноябре 2020 года отец Александр оказался в больнице с коронавирусной инфекцией, несколько недель провёл в реанимации, - уточнили в епархии. - 14 декабря его состояние ухудшилось. Батюшка был введен в искусственную кому, но усилия врачей по спасению его жизни не увенчались успехом. В ночь на 15 декабря иерей Александр Погудин скончался. Митрополит Григорий передал самые искренние соболезнования родным и близким усопшего, а также прихожанам Всехсвятского храма в Челябинске".

В митрополии рассказывают, отец Александр был наделен различными талантами. Писал стихи и сказки для детей, которые неоднократно публиковались в детском журнале Челябинской епархии «Колокольчик». Был умным, живым, неравнодушным человеком. Царство ему Небесное. "Просим молитв о новопреставленном иерее Александре», - обратились в епархии.

Напомним, в начале декабря коронавирус оборвал жизнь митрополита Иова (Дмитрия Яковлевича Тывонюк), который в 1996-2011 годах был правящим архиереем Челябинской епархии.

В ноябре 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который в 2011-2014 годах был правящим архиереем Челябинской епархии.

В конце октября в возрасте 55 лет скончался благочинный Брединского округа, настоятель храма Воскресения Христова поселка Бреды Вадим Клоков из-за вызванных коронавирусом осложнений.

В сентябре на 83 году жизни скончался настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в городе Коркино (Челябинская область) протоиерей Сергий Гулько.

Справка.

Будущий пастырь Александр Погудин родился 11 июня 1968 года в городе Челябинске. Мама, Нонна Владимировна, работала учительницей музыки. Отец, Владимир Лазаревич, был разнорабочим.

По окончании средней школы №5 Александр Владимирович Погудин работал на Челябинском тракторном заводе кузнецом. В 1987-1988 годах служил в советской армии в составе Краснознаменного Среднеазиатского военного округа. После демобилизации вернулся на завод. Работал кузнецом, затем наладчиком.

В 1991 году начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1997 году семья Александра Владимировича стала воцерковляться. Всей семьёй Погудины – сам Александр Владимирович, жена Зульфия Мирхатовна, дети Мария, Ян и Лев – приняли крещение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе и стали его прихожанами.

В 1998 году Александр Погудин поступил в Челябинское одногодичное духовное училище. В сан диакона и священника был рукоположен во время учебы архиепископом Челябинским и Златоустовским Иовом.

К концу обучения, в мае 1999 года, отец Александр был назначен настоятелем строящегося Свято-Никольского храма в городе Челябинск при Митрофановском кладбище, одновременно совершал богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

В октябре 1999 правящий архиерей освободил от этого послушания и назначил клириком храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в поселке Новосинеглазово города Челябинска. Нес пастырское послушание на приходе села Губернского, духовно окормлял хоспис при городской клинической больнице №8 в Челябинске.

В дальнейшем отец Александр был клириком храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», совершал богослужения и требы в селах Архангельском, Чипышево, Новотроицком и Биргильде.

В 2010 году был назначен настоятелем прихода Всех святых в Челябинске, к празднику Пасхи 2011 года был награжден набедренником. За три года храм был построен, начались регулярные богослужения. В 2016 году состоялось его великое освящение.