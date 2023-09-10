В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)

Специалисты МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» («ЭВИС») ликвидируют последствия сильного дождя в областном центре, сообщили в городской администрации.

Напомним, в субботу, девятого сентября 2023 года, в Челябинске выпал 41 миллиметр осадков, что составляет 111% от месячной нормы.

В диспетчерские службы поступило 58 заявок об очагах подтоплений, в основном - из частного сектора, где отсутствует ливневая канализация.

Бригады ЭВИСа ликвидировали подтопления на участках улично-дорожной сети города по Валдайской, Труда, на улице Игуменка в районе домов 161-165.