10.09.2023
В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов
10.09.2023
В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)
10.09.2023
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
10.09.2023
Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси
10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)
06.09.2023
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
28.08.2023
Пять новых детских садов скоро откроют в Челябинске
16.08.2023
Мэрия Челябинска сделала заявление по ситуации с земельными участками в районе Лесопарковой
14.08.2023
В Челябинске подготовлено 190 паспортов и актов готовности к зиме
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023