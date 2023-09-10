В субботу на Челябинск обрушилось больше месячной нормы осадков, в Копейске затопило площадь

В Челябинске в день празднования 287-летия города, девятого сентября, выпало больше месячной нормы осадков. В Копейске в этот день затопило главную площадь.

Девятого сентября по всей территории области наблюдалась дождливая погода, выпало от 0,6 до 41 миллиметра осадков. «Наиболее сильные осадки зарегистрированы в Челябинске (111 % месячной нормы)», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре. В ночные и утренние часы в отдельных районах отмечались туманы. Температура воздуха была днём плюс 12-18 градусов, ночью – плюс 5-11 градусов.

В Копейске затопило площадь Трудовой славы, рассказал глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.

«Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров», - написал глава в своем Телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, 10 сентября на всей территории области пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град. В понедельник - небольшие, местами умеренные дожди. Местами порывы 13-18 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.