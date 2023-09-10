10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
В субботу на Челябинск обрушилось больше месячной нормы осадков, в Копейске затопило площадь
29.08.2023
В Челябинске устраняют последствия ливней
09.08.2023
В Аргаяше за сутки выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске – четверть нормы
02.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
03.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023