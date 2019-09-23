В Челябинске массовая вакцинация от гриппа
Общество
Сегодня, 14:54
Автор: 
Евгения Иванова

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова пригласила взрослых горожан на массовую вакцинацию от гриппа.

На этой неделе прививки против опасного простудного заболевания можно будет поставить в ТРК «Елки» (26-го сентября, с 15-ти до 19-ти часов), в досуговом центре «Импульс» (28-го сентября, с 10-ти до 15-ти часов) и в торговом комплексе «Фиеста» (28-го сентября, с 12-ти до 17-ти часов).

Также всех желающих обезопасить себя от гриппа ждут поликлиники города - вакцинация проводится ежедневно, в две смены.

По данным на 20-е сентября, озвученным Натальей Горловой сегодня, 23-го сентября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии, в столице Южного Урала от гриппа было привито 88 тысяч человек (17,5 процента).

 

Автор: 
Евгения Иванова
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