В Челябинске на 70 процентов снизилась интенсивность движения транспорта.

Об этом сегодня, 30-го марта, сообщили на аппаратном совещании в городской мэрии.

В общественном транспорте жители южноуральской столицы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и мерами, принятыми на федеральном уровне (эта неделя объявлена в России нерабочей), также стали ездить гораздо реже, чем обычно.

Так, по данным ООО "ЧелябГЭТ", пассажиропоток в областном центре снизился на 65 процентов.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность городских дорог утром 30-го марта вместо привычных для часа пик восьми баллов составила всего один балл.

Сегодня-завтра специалисты проанализируют реальную потребность челябинцев в общественном транспорте и скорректируют график движения трамваев, троллейбусов и автобусов.

В настоящее время весь общественный транспорт в областном центре дезинфицируют трижды в день. Обрабатывать свои транспортные средства начали и частные перевозчики.