23.07.2021
В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок
23.07.2021
МегаФон на страже кибербезопасности
23.07.2021
В Челябинске на Дзержинского закроют движение для трамваев и автомобилей
23.07.2021
Детям москвичей не хватает мест в школах из-за учеников из СНГ
23.07.2021
В России хотят выдавать бесплатные лекарства сердечникам
23.07.2021
В Челябинске спасатели помогли снять рабочего, упавшего с 30-метровой высоты
В Челябинске на Дзержинского закроют движение для трамваев и автомобилей
23.07.2021
Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк
22.07.2021
В Челябинске у здания ГУФСИН появилась дыра
20.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
20.07.2021
Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021