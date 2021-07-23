В Челябинске на Дзержинского закроют движение для трамваев и автомобилей

В Челябинске на улице Дзержинского, в районе дома №91 в связи с проведением работ на теплотрассе закроют движение.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с восьми вечера воскресенья, 25-го июля, и до шести утра пятого августа движение на данном участке будет закрыто для автомобильного транспорта.

С 23-х часов 30-го июля до шести утра второго августа - для трамваев.

Жителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.