В Челябинске на площади Революции появился дырявый забор. Кто виноват?
В Челябинске на площади Революции появилась странная конструкция, а именно забор с дыркой.
Ограждение с зияющей дырой вчера днем, 18-го февраля, заметил проезжавший мимо автомобилист, поделившийся снимком с агентством «Урал-пресс-информ».
Забор с огромным просветом красуется на улице Цвиллинга, возле трамвайной остановки, неподалеку от наземного пешеходного перехода. Он загнут буквой «Г» - не достает элементов той его части, что поперек Цвиллинга.
Ситуацию с поврежденным забором на площади Революции прокомментировали в городской мэрии.
«Администрация Советского района в настоящее время ведет работу по установлению лиц, действия которых привели к разрушению ограждения. По предварительным данным, разрушение конструкции могло произойти при уборке снега, данные о ДТП на этом участке в комитете дорожного хозяйства отсутствуют», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.