В Челябинске на уборку крыш домов от снега выведено больше тысячи дворников

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В Челябинске на уборку крыш домов от снега выведено больше тысячи дворников

В Челябинске коммунальщики продолжают уборку крыш домов от снега, наледи и сосулек. На эти работы выведено порядка 20 единиц техники и 1200 дворников.

Об этом сообщил сегодня, восьмого февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Очистка кровель от снега продолжается. Сегодня силы будут увеличены. На работу выведено будет 69 единиц техники и 1600 дворников», - сказал Александр Астахов.

Нестабильная погода, которая резко меняется с плюсовой на минусовую, добавляет работы коммунальщикам Челябинска. Подтаявший на солнце снег может упасть с крыш домов. Угрозу представляет и образовавшаяся наледь.

Челябинцев призывают на улице держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт, а также не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега.