Из-за сосулек и надели на крышах прокуратура взялась за управляющие компании Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура объявила предостережение десяти управляющим компаниям о недопустимости нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Причиной стало то, что в связи с обильным выпадением снега, изменением температуры воздуха возможно быстрое таяние снега на крышах домов и образование наледи, которая может нависать непосредственно над пешеходными зонами и создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

В соответствии с жилищным кодексом РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания людей, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. За непринятие собственниками и иными законными владельцами нежилых зданий, строений и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек предусмотрена административная ответственность.

«Кроме того, в отношении управляющих организаций может быть решен вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», - отметили в прокуратуре региона.

В этой связи руководителям десяти управляющих компании, осуществляющих содержание жилищного фонда Орджоникидзевского района Магнитогорска, объявлены предостережения.

Напомним, вечером десятого марта в селе Фершампенуаз Нагайбакского района с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упала наледь на 12-летнего мальчика. Ребенка спасти не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Губернатор Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов провести служебные проверки по данным фактам, а также поручил мэрам и коммунальным службам обследовать все кровли.