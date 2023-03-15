15.03.2023
Южноуральские коровы стали давать больше молока
15.03.2023
В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства
15.03.2023
«Незримое кино» становится для челябинцев зримым
15.03.2023
Денис Лапотышкин: Для развития самбо в России приняты важные решения
15.03.2023
В Златоусте отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища
15.03.2023
В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду
Из-за сосулек и надели на крышах прокуратура взялась за управляющие компании Магнитогорска
07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
02.03.2023
По факту падения льда на малыша в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
01.03.2023
В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура
27.02.2023
По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023