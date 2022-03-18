В Челябинске начинается подготовка к созданию новой пешеходной зоны по улице Свободы

Челябинскую улицу Свободы с понедельника, 21-го марта, начнут готовить к предстоящему благоустройству.

Подготовку к реализации проекта благоустройства данной улицы на участке от улицы Тимирязева до привокзальной площади проведет подрядчик администрации Советского района Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках первого этапа благоустройства на участке от Тимирязева до Плеханова будут вырублены 13 деревьев: пять кленов ясенелистных, четыре тополя, две рябины, одна яблоня и один вяз.

Как подчеркивают городские власти, все деревья находятся в ослабленном или угнетенном состоянии, что подтверждает акт обследования.

«Снос будет осуществлен на основании разрешения, выданного управлением экологии и природопользования Челябинска, которое предусматривает компенсационную высадку деревьев взамен убранных», - отметили в администрации города, добавив, что озеленение будет проводиться в течение этого года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», очередной участок пешеходной зоны по улице Свободы начнут благоустраивать в середине апреля. Новое общественное пространство будут обустраивать по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Все работы по благоустройству, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, должны быть завершены к первому августа текущего года.

Первый этап реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, был реализован в Советском районе Челябинска в 2021-м году по программе инициативного бюджетирования.

Новый участок улицы Свободы, от Тимирязева до Плеханова, в качестве объекта благоустройства 2022-го года выбрали сами жители Челябинска, принявшие участие в рейтинговом голосовании на портале «Активный житель 74».

Пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в текущем году, обойдется в сумму, превышающую 34 миллиона рублей.