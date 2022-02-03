В Челябинске определены исполнители контрактов на благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы

Новый участок пешеходной зоны по улице Свободы в Советском районе Челябинска начнут благоустраивать в середине апреля.

Напомним, общественное пространство будут обустраивать по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Все работы по благоустройство должны быть завершены к первому августа текущего года – в соответствии с условиями муниципальных контрактов.

Как сообщили в администрации Советского района, еще месяц уйдет на приемку выполненных работ и устранение замечаний.

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«Подготовка проектно-сметной документации и все согласования были завершены еще летом 2021-го года. Аукционы проведены заблаговременно, все подрядчики определены, муниципальные контракты заключены и готовятся к исполнению», - рассказали в районной администрации.

Основные работы на новой пешеходной зоне по улице Свободы, на участке от Тимирязева до Плеханова (это второй этап реконструкции), будет осуществлять компания «Басилур». Монтажом наружного освещения займется «Энергострой». Контролировать соблюдение технологий работ и качества материалов будет компания «Регион74».

Глава Советского района Владислав Макаров и его заместитель Евгений Петров провели координационное совещание с участием представителей всех вышеназванных организаций, на котором обсуждались вопросы взаимодействия подрядчиков – при благоустройстве общественного пространства необходимо укладываться в графики. Выявленные в ходе обсуждения организационные и технические проблемы будут оперативно устраняться, заявили в районной администрации.

«По традиции, контроль за проведением всех видов работ, помимо руководства и сотрудников администрации, будут осуществлять депутаты различных уровней, представители общественных организаций и активные жители», - отметили в администрации Советского района.

Напомним, первый этап реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, был реализован в Советском Челябинске в прошлом году – по программе инициативного бюджетирования.

Новый участок улицы Свободы, от Тимирязева до Плеханова, в качестве объекта благоустройства 2022-го года выбрали сами жители Челябинска, принявшие участие в рейтинговом голосовании на портале «Активный житель 74».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в текущем году, обойдется в 34 миллиона 434 тысячи рублей.