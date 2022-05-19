В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

В МУП «ПОВВ» Челябинска начинается сезон капитальных ремонтов сетей. За весенне-летний период запланировано проложить более 25 километров новых водоводов и десяти километров сетей канализации. Кроме того, будут выполняться работы капитального характера по насосным станциям водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в администрации Челябинска, на данный момент по ряду объектов уже ведутся подготовительные работы. Большую часть ремонтов сетей планируется выполнить бестраншейным методом - эта технология позволяет обойтись без производства земляных работ.

«Капитальный ремонт подземных коммуникаций будет производиться по утверждённому графику. Просим жителей отнестись с пониманием ко всем неудобствам, так как они носят временный характер. Проведение работ чрезвычайно важно, ведь каждый отремонтированный объект сегодня - это гарантия бесперебойной работы в будущем», - рассказал первый заместитель генерального директора МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Дмитрий Носачев.

Дополнительную информацию о проводимых мероприятиях можно получить в круглосуточном режиме по телефону контактного центра МУП «ПОВВ» 214-00-14.