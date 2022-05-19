19.05.2022
LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»
19.05.2022
Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой
19.05.2022
Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами
19.05.2022
В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей
19.05.2022
Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела
19.05.2022
Челябинская «семерка» вернулась на Российскую
В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей
19.05.2022
Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения
16.05.2022
Челябинцев оставят без горячей воды
06.05.2022
В Челябинске назначен новый начальник управления ЖКХ
04.05.2022
На уборку Челябинска вывели более пятисот рабочих
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022