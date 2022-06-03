С 14 июня в Челябинске начнется очередной этап опрессовки тепловых сетей. Второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону продлится до 28 июня.

Как сообщили в администрации Челябинска, под отключение попадут 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений во всех районах города Челябинска, кроме Советского и Металлургического. Также в июне по отдельному графику ведутся работы на локальных котельных.

С перечнем домов и административных зданий можно ознакомиться здесь.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.