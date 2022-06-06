В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город-2022», который проходил в южноуральской столице в минувшие выходные, четвертого и пятого июня.

Команды участников выполняли творческие фотозадания по карте достопримечательностей Челябинска и цитатам из литературных произведений о родном городе и Урале.

Первое место завоевала команда «ТУСэ», второе взяли «Ист(о/е)рички», третий результат показали «Рожденные в СССР».

Кроме того, были определены победители в номинации «Лучшая фоторабота». Первое место – у Анастасии Хмарук, второе – у Марины Синициной, третье – у Валерия Сергеева.

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Призы победителям вручили в креативном пространстве Tochka.

Организаторы получили множество положительных отзывов от участников фотокросса.

«Благодарим за организацию мероприятия «Фотокросс». Нам очень понравилось», - сказала Юлия Симакина.

«Хотим сказать спасибо! Было очень интересно по карте посещать

красивые места города, на будущее было бы здорово, чтобы там были какие-то еще мини-задания. Благодаря фотокроссу, попали на два праздника. В общем провели время чудесно, поучаствовали всей семьей, каждый сделал свое фото! Спасибо организаторам, будем рады принимать участие в подобных мероприятиях и дальше», - отметила Екатерина Авдеева.

«Для нашей команды фотоконкурс стал поводом для встречи (давно не собирались вместе), мы отлично провели время, нашли для себя новые места! Благодарим за организацию фотокросса!!! Получили яркие эмоции», - поделилась полученными эмоциями Яна Узлова.

Фотоработы победителей опубликованы здесь.

Отметим, фотокросс проводился в рамках городского фотоконкурса «Мой любимый Челябинск-2022» региональной общественной организацией «Молодежный центр» (руководитель – Дарья Добровольская) при поддержке мэрии.