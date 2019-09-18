В Челябинске неожиданно опустел ветприемник. Куда дели животных?
Общество
Сегодня, 16:42

В Челябинске неожиданно опустел ветприемник. Сегодня, 18-го сентября, безнадзорных животных, отлавливаемых «Продлидером», решили проведать члены рабочей группы Общественной палаты региона - после того, как стало известно о причинах смерти пожилого пса по кличке Джек.

К большому удивлению общественников, клетки предприятия, занимающегося отловом безнадзорных кошек и собак в рамках муниципального контракта, оказались пусты, хотя еще неделю назад были заполнены до отказа. По словам работников ООО «Продлидер», животных неожиданно разобрали граждане.

Выезд в ветприемник состоялся после обсуждения ситуации с гибелью Джека, состоявшегося на площадке ОП. Рабочая группа палаты предложила руководству подрядной организации установить в ветприемнике камеры видеонаблюдения. По мнению общественников, это необходимо для объективной оценки происходящего в вольерах.

Встреча рабочей группы и подрядчика произошла на следующий день после того, как зоозащитники сообщили об убийстве Джека - собаку, как показала экспертиза, забили до смерти. Собственно, именно трагическая судьба старого пса и стала причиной экстренного сбора.

Как напомнила заместитель руководителя аппарата ОП Елена Шубина, пса «Продлидер» отловил в Челябинске. Джек прожил в ветприемнике около месяца, а затем было обнаружен мертвым в холодильной камере. По словам специалистов подрядной организации, собака умерла естественной смертью. Однако инициативная группа зоозащитников (участники группы в ВК «Животные в отлове Челябинска и Долгодеревенского») сдали труп Джека на экспертизу, результаты которой оказались поистине ужасающими – пес погиб в результате множественных ударов твердым предметом с острым концом. Он потерял много крови.

Данная история вызвала общественный резонанс. Руководитель рабочей группы ОП по проблемам безнадзорных животных Ольга Шкода написала заявление в прокуратуру.

«Один ловец, на которого указал очевидец, уже уволен. Будет внутреннее расследование. Свои выводы озвучит и прокуратура, виновные должны быть наказаны. Но лично я уверен, что это провокация», - заявил директор «Продлидера» Вячеслав Пряхин.

Член рабочей группы ОП по проблемам безнадзорных животных Татьяна Гусева уверена, что в дальнейшем избежать подобных споров и спасти жизни животных можно было бы благодаря системе видеонаблюдения.

«Установите камеры в ветприемнике, тогда все будет очевидно. И то, били собаку или нет, и то, кому были отданы животные. Вопросов сразу станет меньше», - подчеркнула Татьяна Гусева, которую поддержали все участники встречи.

«Это вопрос не таких больших денег. Да, эти траты не прописаны в условиях контракта, на них не заложены деньги. Но потратьте сами 20 тысяч на это видеонаблюдение. Докажите, что вы открыты, что вам нечего скрывать, что вы не мучаете животных. А пока этого не сделано, пока случаются такие истории, как с Джеком, у людей так и будут сомнения», - отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«Есть смысл подумать и о видеофиксации во время отлова животных. Минприроды РФ утвердило методические указания, в которых этот момент как раз прописан», - добавила заместитель начальника управления ветеринарии министерства сельского хозяйства региона Татьяна Ершова.

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