В Челябинске создадут сквер с площадкой для четвероногих и скейт-парком

В челябинском микрорайоне «Парковый» в 2023 году зазеленеет сквер, изюминками которого станут площадка для выгула собак и скейт-парк, пусть и небольшой.

Пространство внутри улиц Бейвеля, Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая будет благоустроено по программе инициативного бюджетирования.

Концепцию сквера разработали специалисты центра развития городской среды Челябинска по поручению мэра Натальи Котовой. Проект готовился с учетом мнений жителей, с которыми сотрудники учреждения встретились в середине октября, перед началом работы, заверив, что идеи, озвученные во время обсуждений, станут основой технического задания, по которому архитекторы создадут концепцию благоустройства.

В центре рассказали о просьбе жителей «Паркового» сохранить существующую растительность и обустроить зону для подростков, где ребята могли бы интересно и с пользой проводить досуг. Кроме того, участники встречи пожаловались, что вечерами чувствуют себя неуютно в той части микрорайона: территория будущего сквера завалена валежником, там много аварийных деревьев, а вот освещения нет – по этим причинам сквер облюбовали сомнительные личности.

Безопасность горожан в сквере стала первоочередной задачей проектировщиков, которые предусмотрели санитарную обрезку деревьев, уборку территории и освещение основных пешеходных путей.

Разработчики концепции решили сохранить имеющиеся там пешеходные дорожки. Главные транзитные пути будут выполнены из тротуарной плитки, чтобы зимой их было легче чистить, а второстепенные - из набивного покрытия: для комфортных прогулок. Интересно, что из набивных дорожек получился большой круг для пробежек на свежем воздухе.

«Вдоль дорожек обустроят зоны отдыха с эргономичными скамейками», - рассказали в центре развития городской среды, напомнив, что в 2022 году на вышеназванной территории появилась хоккейная коробка для зимних видов спорта.

В концепцию благоустройства сквера проектировщики добавили разметку, чтобы коробку можно было эффективнее использовать в теплое время года, а рядом предусмотрели основную событийную зону, а именно спортивную и детскую площадки и место для сбора жителей, украшением которого будет вечнозеленая красавица-елка. Вокруг хоккейной коробки добавили еще один игровой элемент - детскую велодорожку.