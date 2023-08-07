В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов

В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух аварийных многоквартирных домов.

На выполнение работ по сносу жилого здания по адресу: Пост 2098 километр, 9 власти готовы потратить сумму в размере 213 147,2 рубля – такова начальная цена аукциона.

Прием заявок от желающих получить данный муниципальный контракт, заказчиком которого является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, ведется с третьего по десятое августа.

Подрядчик должен будет снести данный многоквартирный дом в течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта.

За такой же срок должен быть снесен другой многоквартирный дом, расположенный по адресу: Пост 2092 километр, 1. На работы по его сносу предусмотрена сумма в размере 181 585 рублей. Прием заявок на получение этого контракта так же ведется с третьего по десятое августа.