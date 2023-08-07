07.08.2023
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
07.08.2023
Облсуд не выпустил из СИЗО виновника ДТП на Блюхера, в котором погибли мать и сын
07.08.2023
В Челябинске бесплатно покажут кино
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
07.02.2023
Мэрия Челябинска продала недострой на Черкасской за 1,6 миллиона рублей
06.02.2023
Мэрия Челябинска продаст с молотка недострои на Бродокалмакском тракте и Черкасской
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023