В Челябинске определяют стоимость проектирования главной транспортной артерии Чурилово

В Челябинске определяют начальную (максимальную) стоимость контракта на проектирование улиц Линейной и Самохина.

«Это главная транспортная артерия микрорайона Чурилово», - подчеркнул сегодня, пятого апреля, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, при наличии положительных заключений государственной экспертизы на данные проекты столица Южного Урала «сможет войти в реконструкцию и строительство Линейной и Самохина» в 2022-2023-м годах.

Также чиновник отметил, что по поручению главы Челябинска Натальи Котовой в настоящее время прорабатывается вопрос по утверждению долгосрочного финансового обеспечения за счет федерального бюджета строительства и реконструкции дорог.

«При положительном решении вопроса и наличия проектной документации мы сможем заключить контракты на строительство и реконструкцию дорог на 2022-2023-й годы уже в этом году», - заявил Куляшов.