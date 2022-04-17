В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора

В праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), 17 апреля 2022 года, в Челябинске состоялось освящение крестов для всех пяти куполов строящегося кафедрального собора Рождества Христова.

Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер вместе со своей супругой Ириной.

Христорождественский кафедральный собор возводится в Челябинске на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева на пожертвования верующих и средства меценатов. На сегодняшний день – это одна из самых крупных православных строек в стране.

После чина освящения глава региона обратился к собравшимся. Алексей Текслер отметил, что возведение храма близится к завершению и поблагодарил всех, благодаря кому это строительство стало возможным.

«Уже в этом году мы с вами торжественно откроем нижний храм, в следующем году наш кафедральный собор предстанет в своем виде, в каком его планировали и задумывали. Мы получили благословение Святейшего Патриарха на это, я уверен, что все наши планы будут реализованы», - сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил всех, благодаря кому это строительство стало возможным: «Хочу сказать большое спасибо владыке за постоянное внимание и участие, и всем, кто принимает участие, вкладывает свои средства. Это действительно народный храм, и я всех благодарю за это, спасибо и с праздником».

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий подчеркнул: «Сегодня совершается радостное событие. Мы водружаем над нашим рабочим уральским городом Крест как символ победы добра над злом. Наверное, в эти дни для нас очень важно иметь такие символы и помнить, что с нами Бог».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, верующие, присутствующие на освящении, приложились к крестам и после этого строители стали поднимать их на купола храма.

Первым был поднят самый крупный крест, вес которого составляет около одной тонны. Он украсил центральный купол Христорождественского храма. После установки креста высота собора составила 74 метра. Это будет самый высокий храм в регионе.

Собор Рождества Христова будет не только самым высоким, но и самым вместительным храмом Челябинска (он сможет вместить 3,5 тысячи человек). Со временем будет обустроена смотровая площадка и с высоты 23 метров можно будет обозревать город.

Планировалось, что на Пасху, 24 апреля, в нижнем храме строящегося кафедрального собора, будет совершен праздничный молебен.

Как сообщает пресс-служба губернатора, южноуральцы смогут посетить Христорождественский кафедральный собор уже в этом году. Глава региона Алексей Текслер все работы по возведению собора держит на личном контроле.

Напомним, памятный знак в ознаменование начала строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске был установлен 18 сентября 2013 года, первая свая в почву на месте будущего собора была вбита 25 декабря 2014 года. Из-за особенностей грунта строителям пришлось забить более 1100 свай.

В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. К концу сезона высота стен составила девять метров.

В 2017 году в цокольном этаже будущего храма состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. К концу сезона стены поднялись до отметки 20,5 метра.

В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. К концу года высота здания составляла уже 29 метров.

Процесс строительства вошел в активную стадию в 2019 году. В этом году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола, а его стены «доросли» до 55 метров.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Облик Христорождественского собора будет поистине замечательным и внутри, и снаружи. В отделке будет использовано каслинское литье и златоустовская гравюра, а также мрамор и гранит, добытые на Урале, подчеркивают в пресс-службе губернатора.

Главный купол собора обшит специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

В сквере возле храма высадят ели, уложат газоны, разобьют цветники, установят малые архитектурные формы. В нижнем храме будет оборудована огромная купель, в которой можно будет крестить взрослых полным погружением. Также на первом этаже собора разместится музей истории православия на Южном Урале, конференц-зал, кельи священников и другие подсобные помещения. Работы по благоустройству территории и нижнего храма завершатся к празднованию дня рождения города Челябинска.

Второй этаж займет главный храм Рождества Христова. Третий будет отдан хору.