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Христорождественский кафедральный собор Челябинска
Общество
17.04.2022 18:11

В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора

В праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), 17 апреля 2022 года, в Челябинске состоялось освящение крестов для всех пяти куполов строящегося кафедрального собора Рождества Христова.

Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер вместе со своей супругой Ириной.

Христорождественский кафедральный собор возводится в Челябинске на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева на пожертвования верующих и средства меценатов. На сегодняшний день – это одна из самых крупных православных строек в стране.

После чина освящения глава региона обратился к собравшимся. Алексей Текслер отметил, что возведение храма близится к завершению и поблагодарил всех, благодаря кому это строительство стало возможным.

«Уже в этом году мы с вами торжественно откроем нижний храм, в следующем году наш кафедральный собор предстанет в своем виде, в каком его планировали и задумывали. Мы получили благословение Святейшего Патриарха на это, я уверен, что все наши планы будут реализованы», - сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил всех, благодаря кому это строительство стало возможным: «Хочу сказать большое спасибо владыке за постоянное внимание и участие, и всем, кто принимает участие, вкладывает свои средства. Это действительно народный храм, и я всех благодарю за это, спасибо и с праздником».

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий подчеркнул: «Сегодня совершается радостное событие. Мы водружаем над нашим рабочим уральским городом Крест как символ победы добра над злом. Наверное, в эти дни для нас очень важно иметь такие символы и помнить, что с нами Бог».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, верующие, присутствующие на освящении, приложились к крестам и после этого строители стали поднимать их на купола храма.

Первым был поднят самый крупный крест, вес которого составляет около одной тонны. Он украсил центральный купол Христорождественского храма. После установки креста высота собора составила 74 метра. Это будет самый высокий храм в регионе.

Собор Рождества Христова будет не только самым высоким, но и самым вместительным храмом Челябинска (он сможет вместить 3,5 тысячи человек). Со временем будет обустроена смотровая площадка и с высоты 23 метров можно будет обозревать город.

Планировалось, что на Пасху, 24 апреля, в нижнем храме строящегося кафедрального собора, будет совершен праздничный молебен.

Как сообщает пресс-служба губернатора, южноуральцы смогут посетить Христорождественский кафедральный собор уже в этом году. Глава региона Алексей Текслер все работы по возведению собора держит на личном контроле.

Напомним, памятный знак в ознаменование начала строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске был установлен 18 сентября 2013 года, первая свая в почву на месте будущего собора была вбита 25 декабря 2014 года. Из-за особенностей грунта строителям пришлось забить более 1100 свай.

В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. К концу сезона высота стен составила девять метров.

В 2017 году в цокольном этаже будущего храма состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. К концу сезона стены поднялись до отметки 20,5 метра.

В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. К концу года высота здания составляла уже 29 метров.

Процесс строительства вошел в активную стадию в 2019 году. В этом году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола, а его стены «доросли» до 55 метров.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Облик Христорождественского собора будет поистине замечательным и внутри, и снаружи. В отделке будет использовано каслинское литье и златоустовская гравюра, а также мрамор и гранит, добытые на Урале, подчеркивают в пресс-службе губернатора.

Главный купол собора обшит специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

В сквере возле храма высадят ели, уложат газоны, разобьют цветники, установят малые архитектурные формы. В нижнем храме будет оборудована огромная купель, в которой можно будет крестить взрослых полным погружением. Также на первом этаже собора разместится музей истории православия на Южном Урале, конференц-зал, кельи священников и другие подсобные помещения. Работы по благоустройству территории и нижнего храма завершатся к празднованию дня рождения города Челябинска.

Второй этаж займет главный храм Рождества Христова. Третий будет отдан хору.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Алексей Текслер
Христорождественский кафедральный собор Челябинска
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В Челябинске рядом со школой дзюдо на Российской обустроят прогулочную зону

14.04.2022 17:03

С начала 2022 года на железной дороге в Челябинской области травмировано четверо человек

14.04.2022 17:00

Искусство должно быть доступным: челябинцам предлагают скидки на концерты в филармонии

14.04.2022 16:56

В Чурилово выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда

14.04.2022 16:46

Минобороны России: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

14.04.2022 16:36

«Бессмертный полк» снова пройдет по России

14.04.2022 16:28

Фестиваль песочных скульптур пройдет в челябинском горсаду имени Пушкина

14.04.2022 16:06

На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от МегаФона

14.04.2022 15:48

Задержанный силовик из Миасса отстранен от службы, а его руководители будут наказаны

14.04.2022 15:43

Программирование с нуля: с чего начать и как выучить

14.04.2022 15:41

«FashionDay «Поколения М» - коллекции от дизайнера Игоря Гуляева и молодых челябинских модельеров

14.04.2022 15:34

Больше половины челябинцев поддержали расширение улицы Худякова

14.04.2022 15:04

Минпром Челябинской области пояснил, куда будут направлены федеральные 40 миллионов

14.04.2022 14:56

Лабораторная служба ЧОКБ отметит профессиональный праздник

14.04.2022 14:37

Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах

14.04.2022 13:55

Челябинские антимонопольщики запустили круглосуточный чат по росту цен

14.04.2022 13:52

В Челябинске подрядчик начал борьбу с провалами возле стелы «Город трудовой доблести»

14.04.2022 12:44

Поиск съемного жилья через интернет-площадки

14.04.2022 11:50

Южноуральские полицейские устроили облаву на таксистов

14.04.2022 11:49

Александр Орёл выбирает оптимальные для ленинцев лавочки

14.04.2022 11:29

За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро

14.04.2022 11:25

Мнение эксперта: Вопреки ожиданиям коллективного Запада коллапса российской экономики не случилось

14.04.2022 11:14

Текслер: «Мы и дальше будем создавать необходимые условия для «Трактора»

14.04.2022 11:08

В Ростовской области прошли массовые задержания нечистых на руку сотрудников ГИБДД

14.04.2022 11:06

В Магнитогорске благоустроят 45 дворов

14.04.2022 10:51

Военкомат Челябинской области передал удостоверения к боевым наградам семьям фронтовиков

14.04.2022 10:48

Начался суд над «дядей Сережей», которого обвиняют в педофилии

14.04.2022 10:41

В Челябинской области из оборота изъято 460 кг некачественных хлебобулочных изделий

14.04.2022 10:31

На майские праздники из Челябинска в Москву и обратно отправятся дополнительные поезда

14.04.2022 10:30

ИТ-компании смогут оформить отсрочку от армии своим сотрудникам на «Госуслугах»

14.04.2022 10:29

Непрезентабельный Ленин, окурки и неубранный мусор: площадь Революции огорчает внешним видом

14.04.2022 10:28

«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека

14.04.2022 10:25

Некоторые российские учёные помогают Западу создавать страшилки о нашей стране

13.04.2022 21:24

Износ разметки и трещины: в Челябинске обследовали объекты БКАД

13.04.2022 21:01

В Челябинске запускают два новых автобусных маршрута

13.04.2022 20:37

Губернатору и силовикам Челябинской области представили нового начальника ГУФСИН региона

13.04.2022 18:26

В четверг в Челябинской области по-летнему тепло, местами гроза и дождь

13.04.2022 18:16

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля

13.04.2022 17:48

В Челябинске «вырастет» сенсорный сад и появится тактильная тропа

13.04.2022 17:34

Виновные в появлении «кладбища» животных рядом с поселком Смолино по-прежнему не установлены

13.04.2022 17:05

Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на ужасные дороги во дворе на проспекте Победы

13.04.2022 17:00

В Вербное воскресенье в Челябинске освятят крест для купола строящегося кафедрального собора

13.04.2022 16:50

В Челябинской области ожидаются первые грозы и похолодание