В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

В Челябинске сегодня, 16 июля отключат светофоры на двух перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, с половины девятого утра до шести вечера не будут работать светофоры на пересечении улиц Марченко и 1-й Пятилетки.

Также светофоры с восьми утра до шести вечера будут отключены на перекрестке проспекта Победы - улицы Болейко.

Отключения связаны с работами на электросетях.