В Челябинске открылась первая на Южном Урале организация «Движение первых»

В Челябинском юридическом колледже открылась первая на Южном Урале первичная организация общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Руководителем первичной организации, единогласным решением стала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Купоросова.

В колледж поступают школьники, закончившие девять классов. Сегодня здесь проходят обучение около шести тысяч студентов.

На базе колледжа действуют около 20 различных объединений. И главная задача учебного заведения – результативно организовать их воспитание и досуг.

«Сегодня я еще раз убедился, в том, что обучение проводится качественно, в полном объеме. Появляются новые актуальные и современные специальности. Я уверен, что дальше колледж будет развиваться, а студенты будут получать глубокие и качественные знания. В день студента желаю всем ребятам, преподавательскому составу Челябинского юридического колледжа - успехов, удачи, развития и мирного неба над головой», - сказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Помимо Челябинского юридического колледжа на территории Курчатовского района города Челябинска располагается три высших учебных заведения: «Международный институт дизайна и сервиса», «Южно-Уральский технологический университет» и филиал ВУНЦ ВВС «ВВА», а также четыре средне-специальных образовательных учреждения: «Челябинский государственный колледж «Рост», «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» и «Уральский региональный колледж».

Напомним, что в апреле 2022 года президент России поддержал идею создания в стране добровольного, самоуправляемого общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. Уже 14 июля 2022 года был подписан федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодёжи», в соответствии с которым Наблюдательный Совет Движения возглавил глава государства Владимир Путин.