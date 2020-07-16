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В Челябинске открыли движение по мосту Коксохим, но не для всех

Общество
Сегодня, 10:54
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске запущено движение легкового и общественного транспорта по мосту «Коксохим» в Металлургическом районе, закрытое в декабре 2018 года в связи с аварийностью путепровода. Движение грузового транспорта пока ограничено.

Это основной транспортный узел, который связывает один из крупнейших районов Челябинска с аэропортом, также по нему люди добираются на работу на Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс».

Готовность к запуску движения моста в районе Коксохимического производства ОАО «ЧМК» лично проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 июля.

По контракту путепровод должны были сдать 15 июля. Накануне закончили укладку выравнивающего слоя асфальта, нанесли разметку.

Подрядчик не успел в установленный срок уложить трамвайные пути по мосту и попросил еще неделю на завершение работ. Задержку он объяснил необходимостью проведения пуско-наладочных работ. Губернатор предупредил подрядчика об ответственности за неисполнение контракта в срок. «Мы добьемся выплаты штрафных санкций. У меня это на особом контроле», - заверил Алексей Текслер.

Движение грузового транспорта в районе Коксохима временно ограничат. На этом месте установлены соответствующие дорожные знаки.

«В связи с высокими температурами окружающего воздуха и необходимостью завершения работ по реконструкции путепровода с 15 июля вводится ограничение для грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны», - предупредили в администрации.

Ограничение будет действовать по 20 июля включительно на путепроводах № 1, № 2 ПАО «ЧМК» в районе коксохимического производства и на виадуке на Аэропорт.

Перед запуском движения свежеуложенное асфальтобетонное покрытие защитили от перегрева, основательно полив проезжую часть.

Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев лично контролировал ситуацию.

Кроме того, накануне пробную поездку по мосту Кокосохима совершил трамвай.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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