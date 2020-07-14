Алексей Текслер: Для меня лично дороги - это важный приоритет в работе

Губернатор Алексей Текслер проинспектировал завершение строительства двух важных дорожных объектов в Челябинске и еще раз подчеркнул, что считает дорожное хозяйство приоритетным направлением своей работы и намерен жестко спрашивать с исполнителей за допущенные нарушения и срыв установленных сроков.

Накануне, 13 июля, президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил в течение трех месяцев скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года.

В числе чрезвычайно важных вопросов глава государства назвал «укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог».

В перечень национальных проектов планируется дополнительно включить новый нацпроект в сфере туризма и гостеприимства. «Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидные вещи», - подчеркнул Владимир Путин. При этом без качественного улучшения дорожной сети в регионах невозможно будет расширять туристические потоки.

«И конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, с гражданами, общественный контроль нужно усилить за реализацией национальных проектов», - напомнил Владимир Путин на заседании Совета.

В Челябинской области дорожная отрасль находится под пристальным вниманием губернатора Алексея Текслера. Хорошие дороги не только позволят улучшить условия жизни жителей, разовьют туриндустрию, но и дадут импульс для развития экономического потенциала региона, подчеркивают эксперты. Чем качественнее дороги, чем лучше выстроена логистика, тем больше перевозчиков выбирают область для доставки грузов. «Чем больше транспорта движется через Челябинскую область (естественно с соблюдением всех нормативных нагрузок), тем выше экономический потенциал региона», - уверен эксперт в дорожной сфере.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера в 2020 году был увеличен размер дорожного фонда. Несмотря на сложную социально-экономическую обстановку, сложившуюся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, дорожные работы в регионе идут полным ходом.

«Для меня лично дороги - это важный приоритет в работе. И, несмотря на сложности и проблемы, которые у нас есть с бюджетом, дорожное строительство останется в приоритете. Это наша четкая и жесткая позиция», - обозначил свои принципы работы Алексей Текслер.

Глава региона постоянно держит руку на дорожном пульсе и жестко контролирует исполнение данных поручений. Сегодня Алексей Текслер проконтролировал два непростых дорожных объекта, к которым было много вопросов и у власти, и у жителей.

Движение по мосту «Коксохим» в Металлургическом районе Челябинска, который соединяет ЧМЗ и аэропорт, было закрыто до назначения Алексея Текслера руководителем региона и приезда в Челябинск (в декабре 2018 года). «Я об этой истории узнал в марте 2019 года», - поделился с журналистами губернатор, который знает о значимости моста не понаслышке, так как его детство прошло именно в этом районе города.

В момент знакомства у Алексея Текслера возникло ряд вопросов к городским властям, которые приняли на баланс от ЧМК мост практически в аварийном состоянии и не подготовили заранее проектно-сметную документацию по его реконструкции. «Так не должно быть. Системная работа всех органов власти должна быть организована так, чтобы не допускать таких ситуаций», - еще раз подчеркнул губернатор на недопустимость таких случаев в дальнейшем.

Подвижки по мосту Коксохима начались лишь после того, как на объект обратил внимание Алексей Текслер. В 2019 году ООО «УралДорПроект» выполнила проектно-изыскательские работы по реконструкции данного объекта улично-дорожной сети города. «Это сто погонных метров путепровода и по 100 метров с каждой стороны подходов», - уточнил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Было получено положительное заключение Госэкспертизы. В ноябре 2019 года был заключен муниципальный контракт на сумму 230,5 миллиона рублей и в этом же месяце начались строительно-монтажные работы, которые выполняет ООО «УралСервисГрупп».

В мае 2020 года Алексей Текслер вновь проинспектировал ход работ на знаковом путепроводе. На тот момент было отмечено отставание по срокам строительства. Губернатор поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву обеспечить строительство путепровода в срок – к 15 июля 2020 года.

Сегодня Алексей Текслер вновь лично проконтролировал готовность путепровода. «Эта транспортная артерия была привычной для людей. Полтора года, пока мост был закрыт из-за аварийного состояния, жители испытывали серьезные неудобства», - отметил губернатор и добавил, что, несмотря на различные препятствия, объект практически готов.

«В среду, 15 июля, будет запущено автомобильное и автобусное движение через мост, но остаются проблемы с трамвайным движением», - констатировал Алексей Текслер. Министр Алексей Нечаев заверил, что уже завтра трамвайные пути будут уложены, но еще пять дней понадобится на наладку и к 21 июля трамвайное движение может быть запущено. Но пока по этому мосту будет ограничено движение для большегрузного транспорта в связи с высокиими температурами воздуха.

Губернатор строго предупредил, что подрядчик понесет ответственность за исполнение контракта не в полном объеме в указанные сроки. «Мы добьемся выплаты штрафных санкций. У меня это на особом контроле», - заверил Алексей Текслер.

Губернатор также подчеркнул, такие жесткие санкции будут ждать и всех иных подрядчиков, которые будут нарушать сроки исполнения контрактов. «Отговорки на нехватку времени и другие обстоятельства меня не устраивают, - отметил глава региона. - Любой сбой будет мною отмечен и никаких компромиссов не будет. Вопрос не в размере штрафа, а в неотвратимости наказания за невыполненные контрактные обязательства». В прошлые годы подрядчики могли немного расслабиться. Не всем приходилось платить штрафы за нарушение условий муниципального контракта в дорожной сфере.

Алексей Текслер также жестко контролировал и строительство еще одного важного дорожного объекта - Троицкого моста (развязка Троицкого тракта и Дарвина), который вызывал большое количество критики и уже стал небезопасным для людей.

Проект развязки был разработан еще в 2008 году, строительные работы были начаты в 2012 году. С 2014 по 2018 год работы на развязке были приостановлены и возобновились только в 2019 году. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор несколько раз посещал объект. «Сейчас здесь действительно страшно ехать – и сам мост в аварийном состоянии, и постоянные пробки создают напряженность. Безопасность людей – пешеходов, водителей, пассажиров – всегда стоит на первом месте», – подчеркивал Алексей Текслер в ходе своего визита в мае 2019 года и рекомендовал властям Челябинска сменить руководителя управления дорожного хозяйства. Городские власти прислушались к совету губернатора и через несколько дней начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин был отстранен от работы.

Алексей Текслер затем еще дважды посещал объект – в августе и в октябре 2019 года.

И сегодня, 14 июля, приехал в четвертый раз.

«Объект с завтрашнего дня, 15 июля, тоже начнет работать. Вы знаете, какое количество жалоб и замечаний было от наших автомобилистов, которые постоянно ездили по Троицкому тракту. Старый путепровод был в ненадлежащем состоянии. В течение двух недель подрядчик обещал расширить въезд на путепровод. Он будет сделан после того, как прекратится движение по старому путепроводу. На старом путепроводе будет переложен асфальт, и он тоже будет функционировать, так что дорожная ситуация в этом месте улучшится, и я этому рад», - подчеркнул Алексей Текслер.

В целом, по оценке губернатора, транспортная ситуация в Челябинске за счет ввода этих двух развязок и развязки на Труда, будет улучшена.

Напомним, в мае 2020 года, благодаря Алексею Текслеру, после 13 лет строительства был запущен в эксплуатацию еще один дорожный долгострой - транспортная развязка на улице Братьев Кашириных в Челябинске.

«Вы видите, какой объем работ делается. Правда, пока жара мешает реализации планов в полной мере, но тем не менее по сравнению с прошлым годом темп дорожного строительства не упал, он продолжает расти. Я надеюсь, наши жители динамику. Будем продолжать строительство и ремонт дорог в Челябинске и во все области», - заверил губернатор.

В миндортранса региона уточнили, в 2020 году дорожный фонд области увеличен на 2,3 миллиарда рублей и составляет 19, 3 миллиарда рублей (в 2019 году – 17 миллиардов). По поручению Алексея Текслера все конкурсные процедуры были завершены до первого марта 2020 года, что позволило заблаговременно начать дорожные работы. Муниципалитеты получили на ремонт дорог в два раза больше средств. В фокусе главы региона - все ключевые проекты дорожного строительства и реконструкции путепроводов.

«Конечно, то, что не было сделано за 20 лет, за один год сделать невозможно, но будем планомерно эти вопросы решать, в том числе и с федеральным центром», - отметил Алексей Текслер и рассказал, что в понедельник, 13 июля, состоялась его встреча с министром транспорта РФ. Разговор шел о развитии и будущих заявках Челябинской области на ремонт дорог. «Уверен, что тот темп, который мы сейчас взяли, будем продолжать», - считает губернатор.

Напомним, в 2019 году по инициативе Алексея Текслера в регионе была снижена налоговая нагрузка на водителей, владеющих недорогими автомобилями. «Область увеличила размер финансирования дорожного строительства. Но сразу исправить ситуацию на дорогах не получится. А пока мы не привели дороги в надлежащий вид, предлагаю уменьшить транспортный налог для недорогих машин на 30%», - предложил Алексей Текслер.

Был на треть снижен транспортный налог для автомобилей с двигателями до 150 лошадиных сил, а также на мотоциклы и мотороллеры. На сегодня на Южном Урале установлен самый низкий в Уральском федеральном округе транспортный налог.