06.10.2021
В Челябинске открыли памятник Герою России Сергею Молодову
06.10.2021
Олег Дубровин от лица рыбаков Челябинской области попросил «Фортум» изменить планы относительно озера Шелюгино
06.10.2021
Политолог об альянсе США, Великобритании и США: AUKUS - могильщик «коллективного Запада»
06.10.2021
Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на ипотеку более чем на 20%
06.10.2021
Музей Аркаима ждет обновление, туристов – временная разлука с учреждением
06.10.2021
Челябинского шоумена покажут в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ
В Челябинске открыли памятник Герою России Сергею Молодову
29.09.2021
Благотворительный фонд РМК подписал соглашение о сотрудничестве с «Поисковым движением России»
20.09.2021
Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»
16.09.2021
Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта
15.09.2021
Текслер – о старте строительства РМК-Арены: Давайте запомним этот сентябрьский день
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021