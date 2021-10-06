В Челябинске открыли памятник Герою России Сергею Молодову

В Челябинске состоялось торжественное открытие памятника Сергею Молодову - легендарному командиру шестой роты псковских десантников. В церемонии приняли участие военные, школьники, а также родные и близкие Героя России.

Сергей Молодов погиб время второй чеченской войны, командуя шестой ротой.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, 28 февраля 2000 года роте Молодова был отдан приказ занять высоту Исты-Корд. На следующий день, заняв высоту 776, командир выслал вперед разведгруппу, которая вскоре вступила в бой и отступила. При подъеме на высоту рота сильно растянулась, и вести оборону неукрепленных позиций бойцам пришлось против превосходящих сил противника. Во время ожесточенного боя Сергей Молодов получил смертельное ранение, когда выносил с поля боя раненого товарища.

Указом президента Российской Федерации от 12 марта 2000 года № 484 за мужество и отвагу погибшему командиру шестой роты присвоили звание Героя Российской Федерации. В наградном листе записано: «в ходе боя с превосходящим по численности противником майор Молодов умело управлял ротой, при этом проявил мужество и героизм, личным примером воодушевлял подчиненных. Был ранен, но продолжал руководить боем».

Установить памятник предложили Российский союз ветеранов Афганистана и Союз десантников и ветеранов боевых действий. Инициативу поддержала Русская медная компания.

Мемориал установили перед родной школой № 28 Сергея Молодова в поселке Шагол. «У народа, который не чтит своих героев, нет будущего. Мы это делаем: устанавливаем памятники, называемых их именами улицы и школы. Сергей Молодов с честью и достоинством проходил службу в Воздушно-десантных войсках и в самый ответственный момент он не бросил товарища на поле боя, а вынес его, получив при этом смертельное ранение. Этим и славится ВДВ. Это одна большая семья», - отметил замначальника по военно-политической работе 242-го учебного центра подготовки младших специалистов для Воздушно-десантных войск, подполковник Андрей Шибалов.

Сергей Молодов родился в семье военнослужащего и с 1970 года жил вместе с родителями в Челябинске. В 1983 году был призван на срочную службу в частях ВДВ в составе Группы советских войск в Германии. Затем он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное, участвовал в миротворческих операциях в Баку, Оше, Узгене, Нагорном Карабахе, а также принимал участие в восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике.