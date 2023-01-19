Окружной военный госпиталь в Челябинске отремонтируют и дооснастят оборудованием

Власти Челябинской области пообещали помочь в проведении ремонта в окружном военном клиническом госпитале и в его оснащении медицинским оборудованием.

В настоящий момент условия в госпитале явно нуждаются в улучшени, отметил губернатор Алексей Текслер, посетивший госпиталь и пообщавшийся с ранеными военнослужащими. В госпитале проходят лечение участники специальной военной операции и военнослужащие из Челябинской и Курганской областей.

«Принял решение помочь госпиталю силами региона с проведением ремонтных работ», - заявил губернатор. Кроме того, область готова оказать помощь в оснащении учреждения необходимым медицинским оборудованием.

Пресс-служба главы региона уточнила, в окружном военном клиническом госпитале работают шесть стационарных отделений: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, кожно-венерологическое, инфекционное и отделение анестезиологии-реанимации. Всего в медучреждении могут получать необходимое лечение 150 пациентов. Кроме того, функционируют приемное, физиотерапевтическое, лабораторное и рентгенологическое отделения, а также три диагностических кабинета, аптека, склады.

Губернатор напомнил, что в регионе идет работа по созданию областного реабилитационного центра для военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. В центре будут оказывать психологическую помощь, проводить реабилитацию, помогать с трудоустройством. Помимо этого, поддержку военнослужащим будут оказывать и некоммерческие организации.

Кроме того, в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области были отправлены квадрокоптеры, радиочастотный подавитель дронов, радиостанции, платформу для обнаружения беспилотников, терминал для спутникового интернета, планшеты, медицинские материалы, спальные мешки, палатки, маскировочные сети и маскхалаты.