В Челябинске озвучили статистику рождения детей и семей сентября

В Челябинской области в сентябре этого года на свет появилось две тысячи 409 малышей.

О сентябрятах этого года рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона. Если сравнить число новорожденных первого месяца осени и последнего месяца лета 2023 года, то август оказался побогаче на младенцев – тогда на Южном Урале родилось три тысячи 37 малышей.

Интересно, что август стал самым богатым на новорожденных месяцем этого лета: в июле в регионе родилось две тысячи 476 малышей, а в июне – две тысячи 598.

Что касается рождения на Южном Урале новых семей, в сентябре жители области сыграли две тысячи 424 свадьбы.