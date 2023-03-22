Новый год в Челябинской области начался с роста рождаемости

В Челябинской области посчитали малышей, которые появились на свет в первом месяце 2023 года: две тысячи 638 «январят».

В январе 2022 года новорожденных в регионе было меньше – две тысячи 515. Таким образом, 2023 год начался на Южном Урале с роста рождаемости (плюс 123 крохи).

Ушло из жизни в январе этого года четыре тысячи 189 жителей Челябинской области, в первом месяце 2022-го – на 19 человек больше: четыре тысячи 208.

В числе тех, чья жизнь оборвалась в январе 2023 года, - 12 малышей в возрасте до одного года (в первом месяце прошлого года в регионе умерло 14 грудничков).

Таким образом, естественная убыль населения Челябинской области в январе текущего года составила тысячу 551 человек, в январе 2022-го – тысячу 693.

Отметим, оперативные данные по естественному движению населения региона (по дате регистрации события в органах ЗАГС) опубликовал Челябинскстат.