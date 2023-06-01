В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон

В Челябинске сегодня, первого июня, официально открыли купальный сезон. Участие в событии принял заместитель главы областного центра по городскому хозяйству Александр Астахов.

Как напомнили в мэрии, в этом летнем сезоне в городе работает 19 пляжей (девять из них – муниципальные), купаться разрешено не на всех.

По причине аномальной майской жары в реальности пляжи южноуральской столицы начали работать еще за пару недель до официального открытия сезона – за это время места отдыха на берегах водоемов (Шершневского водохранилища, Первого озера и озера Смолино) посетили свыше двадцати тысяч челябинцев.

В день открытия сезона на пляже «Белый пару» (Шершни) состоялся традиционный смотр сил и средств, которые будут стоять на страже безопасности отдыхающих в этом летнем сезоне. Челябинские спасатели провели открытый урок для школьников: показали, как спасают тонущих людей, рассказали о правилах поведения на воде, о мерах безопасности, познакомили с работой специалистов.

Заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов подчеркнул, что в прошлом купальном сезоне на официальных пляжах столицы Южного Урала не погиб ни один человек: в Челябинске создана и успешно работает уже четвертый год спасательная служба на водных объектах, девять муниципальных пляжей полностью соответствуют всем требованиям, организована работа матросов-спасателей, обученных оказанию первой помощи.

По словам Александра Астахова, разрешенные места пляжного отдыха оборудованы всем необходимым. Это и деревянные настилы, и теневые навесы, и урны, и туалеты, и площадки для активных игр.

В местах, запрещенных для купания, будут проводиться рейды с целью профилактики несчастных случаев на воде, заявил замглавы Челябинска.

«Уважаемые челябинцы! Нас ждут аномально жаркие выходные. Убедительно просим вас соблюдать основные и простые правила. Купайтесь только там, где это разрешено. Для вас открыто 19 благоустроенных и безопасных пляжей, девять из которых - муниципальные и бесплатные. Не оставляйте детей без присмотра, берегите их и себя от длительного нахождения на солнце, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. В случае нештатной ситуации сразу звоните по номеру 112», - обращаются к горожанам власти южноуральской столицы.