В Челябинске подрядчики увеличили количество самосвалов для вывоза снега

В Челябинске увеличили количество самосвалов для вывоза снега. Претензий к ним по-прежнему много. За плохую уборку улиц и дорог им выдано 105 предписаний. Сумма штрафов составила больше двух с половиной миллионов рублей.

Об этом сообщил сегодня, 24 января, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

На прошедшей неделе с дорог и улиц Челябинска на снегосвалку было вывезено 73 тысячи тонн снега. Всего с начала года туда доставлено почти 200 тысяч тонн.

«Мы перестроили работу подрядных организаций и комитета дорожного хозяйства. Теперь каждое утро проводится совещание по подведению итогов работы подрядчиков за ночь. Улучшения есть, но по ряду улиц есть замечания. За январь подрядчикам за январь было выдано 105 предписаний, штрафы выписаны на сумму 2,6 миллиона рублей», - сказал Андрей Ксензов.

Чиновник также добавил, что увеличено количество самосвалов для вывоза снега. Их теперь выходит на линию 150.

Глава Челябинска попросила обратиться внимание на уборку дорог и тротуаров по улицам Чичерина, Энтузиастов, Кирова и Братьев Кашириных. Жалобы от горожан продолжают поступать.