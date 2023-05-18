В Челябинске пока не планируют вводить «сухой» закон на «Последние звонки»

В Челябинске пока не планируют вводить запрет на продажу алкоголя в день проведения «Последних звонков» в школах.

В Кургане в день «Последних звонков» запретят продажу алкоголя в магазинах, кафе и ресторанах. Постановление об этом подписала мэр Елена Ситникова. Запрет будет действовать с восьми до 23 часов. Он будет распространяться на реализацию спиртного на вынос в точках общепита и на праздничных площадках.

В Челябинске мэрия пока не планирует этого делать.

«У администрации Челябинска таких полномочий нет. Но действующим законодательством запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним», - сообщили в администрации Челябинска.

В последней декаде мая, а также на протяжении июня - июля в Челябинской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в которых примут участие десятки тысяч выпускников, их учителя и родители.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков потребовал от подчиненных обеспечить максимальную безопасность во время проведения школьных последних звонков и выпускных вечеров, принять все исчерпывающие меры по недопущению возникновения негативных ситуаций.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», полицейскими совместно с органами местного самоуправления принимаются меры по недопущению реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территориях, прилегающих к местам прохождения торжеств.