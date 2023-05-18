18.05.2023
Задержан челябинец, похитивший полторы тонны металлолома
18.05.2023
В Юрюзани молодую семью поздравили с рождением тройняшек
18.05.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
18.05.2023
Челябинец угнал машину умершего человека
18.05.2023
Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят
18.05.2023
Кое-что из «сезонной» переписки
В Челябинске пока не планируют вводить «сухой» закон на «Последние звонки»
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023